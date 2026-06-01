"La garrafa en tu barrio": cuánto cuesta y dónde conseguirla del 1 al 6 de junio

El operativo del Gobierno de la provincia de Mendoza para distribuir la garrafa subsidiada en zonas vulnerables tiene como objetivo aliviar el bolsillo de quienes no poseen gas de red y garantizar su derecho de acceso. Durante esta semana del 1 al 6 de junio, el programa visitará los distintos departamentos.
Precios de la garrafa de 10 kg
$9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.
$8.900 en Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.
$8.400 en Lavalle y Las Heras.
$9.500 en Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.
$9.000 en Tunuyán, Tupungato y San Carlos.
$10.000 en Malargüe, General Alvear y San Rafael.
Qué documentación se debe presentar
Envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.
Jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben concurrir con Certificado Único de Discapacidad (CUD), y si otra persona retira la garrafa, debe presentar fotocopia del DNI del autorizado.
Cronograma de La Garrafa en tu Barrio del 1 al 6 de junio
Lunes 1
Guaymallén
Colonia Molina. Tabanera y Grenón. A las 9.30.
Colonia Molina. Barrio Loyácono. Calle Pública y Tabanera. A las 11.
Kilómetro 11. Barrio Tupac. Severo del Castillo y Calle Pública s/n. A las 12.30.
Kilómetro 11. Plaza Kilómetro 11. Bolívar y Tacuarí. A las 14.
General Alvear
Ciudad. Barrio Los Ranqueles. SUM. Calle Norma Maya. A las 9.
Ciudad. Barrio Costa del Atuel. SUM. A las 10.45.
Maipú
Rodeo del Medio. Barrios El Rosedal y 6 de Enero. Callejón Molina, Iglesia Patrón Santiago. A las 9.30.
Coquimbito. Club Social y Deportivo Argentinos de Rutini. Calle 12 de Octubre y 25 de Mayo. A las 10.
Coquimbito. Club Coquimbito Peñaflor. Calles Luis Braile y D. Cavagnaro. A las 10.30.
Coquimbito. Barrio Castañeda. Plazoleta Castañeda. Boulevard Bandera Nacional 98. A las 11.
Coquimbito. Barrio La Merced 1. Ingreso a Barrio. A las 11.30.
Coquimbito. Barrio La Merced 2. Ingreso a Barrio. Entrada por calle Tropero Sosa. A las 12.
Rivadavia
Los Campamentos. La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 10.
Los Campamentos. Barrio Titarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 10.30.
Los Campamentos. La Verde. Escuela 1-058 Heriberto Baeza. A las 11.
Los Campamentos. Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 11.30.
Santa Rosa
El Divisadero. Frente a Unión Vecinal Barrio Divisadero. A las 15.
12 de Octubre. Barrio Santa Rita. A las 15.30.
25 de Mayo. Barrio Malvinas Argentinas. Ruta Provincial 50. Kilómetro 1012. A las 16.
25 de Mayo. Frente a Barrio Promotor. A las 16.30.
El Marcado. Barrio Esperanza Santarrosina. Carril Norte. A las 17.
El Marcado. Barrio Molina Cabrera. A las 17.30.
San Martín
Alto Salvador. Calle Barrera. Frente a Transformador. A las 9.
Alto Salvador. Barrio Los Olmos. Plaza. A las 10.
Alto Salvador. Barrio López. Plaza. A las 11.
Las Heras
El Pastal. La Polvosa y Ruta 40. A las 9.30.
El Pastal. Escuela 1-087 Abdón Abraham. Ruta Nacional 40 y San Esteban. A las 10.30.
El Borbollón. Barrio Relocalización. Manzana D. Casa 3. A las 11.30.
Las Heras -Uspallata
Uspallata. Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. A las 10.
Uspallata. Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 10.30.
Uspallata. Barrio IPV. Plaza Sarmiento. A las 11.
Tunuyán
Colonia Las Rosas. Ruta Provincial 92 y calle Reyna. (Ex Cua Cua). A las 10.
La Estacada. Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 11.
La Estacada. Barrio Loteo Nadal. Ruta 40. A las 12.
La Estacada. Ruta Nacional 40 y calle La Fe. (Ex Finca Lobato). A las 12.45.
Martes 2
Guaymallén
Villa Nueva. Araujo e Yrigoyen a metros de la escuela García Morales. A las 9.
Belgrano. Unión Vecinal Gomensoro. Bolivia 1835. A las 10.30.
Belgrano. Polideportivo Poligüay. Gomensoro y 3 de Febrero. A las 12.
Godoy Cruz
Villa del Parque. Barrio SUPE. Talcahuano 4000. A las 9.
Villa del Parque. Barrio Aconcagua. Consulta y L Pareditas. A las 10.
San Vicente. Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 11.
Trapiche. Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 12.
Benegas. Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 13.
Malargüe
Ciudad. Barrio Carbometal. Calle Ejército de los Andes 2000. A las 8.30.
Luján
Perdriel. Barrio Virgen de Lourdes. Frente a Cancha de Fútbol. A las 9.30.
Perdriel. Arizu y Güemes. A las 10.30.
Perdriel. Barrio 17 de Mayo, intersección calles Juan José del Valle y 20 de Junio. A las 11.
San Rafael
Real del Padre. Escuela 1-117 Juan de Dios Correas. A las 9.
General Alvear
Bowen. CIC. A las 9.
Junín
Barriales. Delegación Municipal. A las 10.
Barriales. Barrio Sismo 28. CIC. A las 11.
San Carlos
Pareditas. Paso de Las Carretas. Barrio Teodoro Navarro. A las 10.
Pareditas. Paso de Las Carretas. La Capilla. A las 10.30.
Pareditas. Calle El Paramillo. A las 11.
Pareditas. Plaza Distrital. A las 12.
Tupungato
Ciudad. Oficina Desarrollo Social. Detrás de Casa de la Cultura. 25 de Mayo y Mosconi. A las 10.
La Paz
Las Colonias. 9 de Julio y Osvaldo Pinto. A las 9.30.
Villa Antigua. Plaza Mitre. A las 10.30.
Las Chacritas. Predio San Expedito. A las 10.45.
Las Chacritas. Comunidad. A las 11.
Las Chacritas. Refugio Timoteo Garro. A las 11.20.
Miércoles 3
Maipú
Rodeo del Medio. Villa Seca. Barrio Jesús de Nazareth. Plaza. Calle Miguel Noé y María Auxiliadora. A las 9.30.
Rodeo del Medio. Barrio Brisas de Tropero. Tropero Sosa 5600. A las 10.30.
El Pedregal. Barrio 25 de Julio. Calle 4 y Cancha de Fútbol. A las 11.30.
El Pedregal. Barrios Pedro Varela, 5 de Diciembre y Estación Pedregal. Cancha de Fútbol. Calle Necochea. A las 12.
Tunuyán
La Puntilla. Paraje. El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 10.
La Puntilla. Barrio La Puntilla. Calle Guiñazú y Pública. A las 10.30.
La Primavera. Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A las 11.30.
Ciudad. Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 12.30.
Capiz. Barrio El Capacho. Carril Nacional y Calle Pública. A las 16.30.
Las Heras
El Resguardo. Barrio Estación Espejo. CEDRys 5. Armada Argentina y Emilio Civit. A las 9.30.
El Resguardo. Barrio Todos Unidos. Manzana A. Casa 21. A las 10.30.
Panquehua. Gutiérrez y Catamarca. Merendero Daniela. A las 11.30.
Luján
Ugarteche. Barrio Tierra Sol y Luna. Entrada a barrio. A las 9.30.
Ugarteche. Barrio Costa Esperanza – Costa Canal. Entrada a barrio. A las 11.
Junín
Los Barriales. Iglesia de Orfila. A las 10.
Ciudad. Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. A las 10.30.
Tres Esquinas. Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas. A las 11.
Guaymallén
Kilómetro 8. Benjamín Argumedo y Las Champas. A las 9.
La Primavera. Antonio Piera 335. A las 10.30.
Colonia Segovia. Barrio Nebot. SUM. La Florida 9557. A las 12.
San Martín
El Ramblón. Calle Las Violetas (Callejón González). A las 9.
El Ramblón. Calle Villarroel. Entrada. A las 10.
El Espino. Barrio El Espino. Cancha de Fútbol. A las 11.
San Rafael
Villa Atuel. Escuela 1-321 Balbino Arizu. A las 9.
General Alvear
Alvear Oeste. La Marzolina. Unión Vecinal La Marzolina. Calle 7 s/n. A las 9.
Ciudad. Poste de Hierro. Calle O. 150 metros al oeste de Ruta 143. A las 10.45.
Jueves 4
Guaymallén
Colonia Molina. Predio Enrique. Miralles s/n. A las 9.30.
Colonia Segovia. Asociación Barrio San Agustín. Calle Cambiaggi a 100 metros de Milagros. A las 10.30.
Colonia Segovia. Subdelegación Colonia Segovia. Carril a Lavalle y Buenos Vecinos. A las 12.
Los Corralitos. Buenos Vecinos y Godoy Cruz. A las 13.30.
Godoy Cruz
Tortugas. Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. A las 9.
Tortugas. Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 10.
Tortugas. Polideportivo Los Pelegrinos. Calle Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 11.
Tortugas. Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 12.
Tortugas. Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 13.
Las Heras- Uspallata
Uspallata. Barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 10.
Uspallata. Informador Turístico. A las 10.30.
Uspallata. Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 11.30.
Uspallata. Barrio Los Pinos. A las 12.30.
Junín
La Colonia. Delegación Municipal. A las 10.
La Colonia. Callejón Nueva Esperanza. A las 11.
Luján
Vertientes del Pedemonte. Capilla de la Santísima Virgen María del Rosario de San Nicolás. Calle Unión Kilómetro 3.5. A las 9.30.
Vertientes del Pedemonte. Barrio Cooperativa Megafón. Plaza. Calle Isla de Borbón. A las 10.
Vertientes del Pedemonte. Calle Los Álamos s/n. Espacio Verde. A las 10.30.
Chacras de Coria. Barrio 25 de Mayo. Calles Malargüe y Tunuyán. A las 11.15.
Rivadavia
La Libertad. Barrio Rivadavia. A las 10.
La Libertad. Plaza 17 de Agosto. A las 10.30.
Tupungato
Anchoris. Delegación Municipal. A 200 m detrás de Escuela Isla Soledad. A las 10.
Lavalle
Jocolí. Barrio Santa Rita. A las 10.
Jocolí. Barrio Cooperativa Jocolí. A las 10.30.
Tres de Mayo. Barrio Unión y Esfuerzo. A las 11.30.
San Rafael
Atuel Norte. Plaza Julio Ruiz. A las 9.
Viernes 5
Junín
Ingeniero Giagnoni. Delegación Municipal. A las 10.
Ciudad. Callejón Martínez. A las 11.
Las Heras
El Borbollón. SUM Capitán Gutiérrez. Paso Hondo 3200. A las 9.30.
El Algarrobal. Barrio Las Viñas. Merendero Nadine. A las 10.30.
El Algarrobal. Fundación Vínculos Lavalle s/n. A las 11.30.
Rivadavia
Mundo Nuevo. Cooperativa de Servicios Públicos. A las 10.
Santa María de Oro. CIC. A las 10.30.
Ciudad. Plazoleta Sargento Cabral. A las 11.10
General Alvear
Alvear Oeste. Barrio El Matadero. Iglesia Luz Divina. Calle José Ramón García. A las 9.
Ciudad. Barrio SOEMGA. Calle 5 y Pública. CIC. A las 10.45.
San Martín
Ingeniero Giagnoni. Calle Formosa s/n. A las 9.
Ciudad. Calle Tropero Sosa. Manzana Z. Casa 8. A las 10.30.
Ciudad. Barrio Ferrisi. Santa Fe 1078. A las 11.30.
Ciudad. Barrio Perito Moreno. Plaza. A las 12.
Capital
Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, Casa 7. A las 11.40.
Sección Once. Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.
Sección Siete. Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.
Sección Siete. Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 13.30.
Malargüe
Ciudad. Cortina Forestal. Barrio Bicentenario. Manzana B. Casa 23. Por Santa Cruz entre Villegas y Capdeville. A las 8.30.
Ciudad. Paraje. La Junta. SUM. A las 9.
Maipú
Fray Luis Beltrán. Barrio Flores del Valle. Carril Los Álamos y 25 de Mayo 2100. A las 9.30.
Fray Luis Beltrán. Calle San Martín a 300 m de Ruta Provincial 20. Pasando edificio Escuela Piñeiro. Sector comprendido sobre calle San Martín frente a finca Chavez. A las 10.30.
Fray Luis Beltrán. Ruta Provincial 20 y Ruta Provincial 33 (Calle Las Margaritas). Espacio Verde Sector Noroeste. A las 11.30.
Lavalle
Tres de Mayo. Calle El Pantano y Ruta Provincial 36. A las 10.
Tres de Mayo. Barrio Andacollo. Iglesia Evangélica. A las 11.
Tres de Mayo. Barrio Andacollo. Familia Motaño. A las 11.30.
Tres de Mayo. Barrio Andacollo. Calle Mercado. A las 12.
Tres de Mayo. Barrio Manantial Norte. Familia Díaz. A las 12.30.
Tunuyán
Vista Flores. Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. A las 10.
Ciudad. Centro de Salud 91 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional 40. Kilómetro 84. A las 11.30.
Ciudad. Centro de Salud Dr. Miguel Ángel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.30.
Sábado 6
Las Heras
El Algarrobal. Feria El Algarrobal. Calle Quintana. A las 10.
Tunuyán
Los Sauces. Centro de Salud 97. Tabanera s/n. A las 10.
Villa Seca. Centro de Salud 181 Dra. Victoria Aruani. Corredor Productivo s/n. A las 11.30.
El Algarrobo. Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 12.30.
Rivadavia
El Mirador. Localidad. Las Yegüitas. Escuela 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 10.
El Mirador. Plaza El Mirador. A las 10.15.
El Mirador. Barrio Lomas del Mirador. A las 10.45.
La Central. Club La Central. A las 11.
El Mirador. Barrio Bermejo. Plaza. A las 11.45.
El Mirador. Plaza Albarracín. A las 12.15.
Capital
Recorrido 1
Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.
Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, Casa 7. A las 11.40.
Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.
Recorrido 2
Sección Ocho. Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9.
Sección Ocho. Barrio Soberanía. CIC 2. A las 10.
Sección Siete. Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 11.
Sección Cuatro. Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.
Con esta iniciativa, el gobierno de la provincia de Mendoza garantiza el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.