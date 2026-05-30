Palmira despide a Julio Le Parc: el Municipio de San Martín declaró tres días de duelo

La muerte de Julio Le Parc conmocionó al mundo del arte mendocino y nacional . Aunque desarrolló gran parte de su carrera en Francia , el reconocido artista mantuvo un fuerte vínculo con su tierra natal . En medio de las muestras de dolor y los mensajes de despedida de referentes de distintos ámbitos, el Municipio de San Martín decretó t res días de duelo en homenaje al destacado creador nacido en Palmira .

El intendente Raúl Rufeil lamentó el fallecimiento de #JulioLeParc (97) y aseguró que "su legado cultural trascenderá generaciones". Además, el municipio decretó 3 días de duelo departamental en memoria del artista palmirense, que estaba radicado en Francia. pic.twitter.com/vYiLKZBiOl

Julio Le Parc falleció este sábado a los 97 años . La noticia fue comunicada por su entorno más cercano y rápidamente generó repercusiones entre dirigentes políticos, artistas e instituciones culturales de Mendoza y del resto del país.

Como muestra de reconocimiento a su trayectoria y legado, el Municipio de San Martín dispuso tres días de duelo departamental . La medida fue anunciada por el intendente Raúl Rufeil , quien también expresó su pesar por la pérdida de una de las figuras más influyentes de la cultura mendocina .

Nacido en Palmira y criado en el seno de una familia humilde, Le Parc logró convertirse en uno de los artistas plásticos argentinos de mayor prestigio internacional. “Su legado seguirá inspirando generaciones ”, destacó el jefe comunal al referirse a la trascendencia de su obra.

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Ganador de importantes reconocimientos internacionales y presente en galerías, museos y espacios culturales de todo el mundo, Le Parc dejó una huella profunda en la historia del arte contemporáneo. En Mendoza, su nombre permanece ligado a espacios emblemáticos como el Espacio Cultural Julio Le Parc de Guaymallén.

A lo largo de su carrera, el artista se destacó por explorar nuevas formas de interacción entre la obra y el espectador, convirtiéndose en una referencia mundial del arte cinético y óptico. Su legado trasciende fronteras y continúa inspirando a nuevas generaciones de artistas y creadores.