30 de mayo de 2026
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San Martín

Palmira despide a Julio Le Parc: el Municipio de San Martín declaró tres días de duelo

El reconocido artista falleció en Francia a los 97 años y, en San Martín, decidieron homenajearlo con un emotivo acto en honor a una de las figuras más destacadas nacidas en Palmira.

Palmira despide a Julio Le Parc: el Municipio de San Martín declaró tres días de duelo
Palmira despide a Julio Le Parc: el Municipio de San Martín declaró tres días de duelo
Por Sitio Andino Departamentales

La muerte de Julio Le Parc conmocionó al mundo del arte mendocino y nacional. Aunque desarrolló gran parte de su carrera en Francia, el reconocido artista mantuvo un fuerte vínculo con su tierra natal. En medio de las muestras de dolor y los mensajes de despedida de referentes de distintos ámbitos, el Municipio de San Martín decretó tres días de duelo en homenaje al destacado creador nacido en Palmira.

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Dolor por la muerte de Julio Le Parc: la decisión que tomó el Municipio de San Martín

Julio Le Parc falleció este sábado a los 97 años. La noticia fue comunicada por su entorno más cercano y rápidamente generó repercusiones entre dirigentes políticos, artistas e instituciones culturales de Mendoza y del resto del país.

Como muestra de reconocimiento a su trayectoria y legado, el Municipio de San Martín dispuso tres días de duelo departamental. La medida fue anunciada por el intendente Raúl Rufeil, quien también expresó su pesar por la pérdida de una de las figuras más influyentes de la cultura mendocina.

Nacido en Palmira y criado en el seno de una familia humilde, Le Parc logró convertirse en uno de los artistas plásticos argentinos de mayor prestigio internacional. “Su legado seguirá inspirando generaciones ”, destacó el jefe comunal al referirse a la trascendencia de su obra.

Ganador de importantes reconocimientos internacionales y presente en galerías, museos y espacios culturales de todo el mundo, Le Parc dejó una huella profunda en la historia del arte contemporáneo. En Mendoza, su nombre permanece ligado a espacios emblemáticos como el Espacio Cultural Julio Le Parc de Guaymallén.

A lo largo de su carrera, el artista se destacó por explorar nuevas formas de interacción entre la obra y el espectador, convirtiéndose en una referencia mundial del arte cinético y óptico. Su legado trasciende fronteras y continúa inspirando a nuevas generaciones de artistas y creadores.

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