La Municipalidad de Mendoza definirá los espectáculos que animarán las vacaciones de invierno

Vacaciones de invierno para los más chicos en la Ciudad de Mendoza.

La Municipalidad de Mendoza , a través de la Subsecretaría de Cultura, Eventos Especiales y Protocolo, cerró con una destacada participación la convocatoria para integrar la programación de Ciudad de los Chicos 2026 , uno de los ciclos culturales más esperados de las vacaciones de invierno .

En total se presentaron 37 propuestas escénicas de artistas, compañías y elencos mendocinos interesados en formar parte de la tradicional iniciativa destinada a niños, niñas, adolescentes y familias.

Del total de proyectos inscriptos, el jurado seleccionará ocho espectáculos que formarán parte del segmento escénico oficial de Ciudad de los Chicos 2026.

Cuatro de las propuestas elegidas se presentarán durante la primera semana del receso invernal, del 7 al 12 de julio , mientras que las cuatro restantes subirán a escena entre el 13 y el 18 de julio .

Las funciones se desarrollarán diariamente a las 16.00 horas en distintos espacios culturales de la Ciudad, entre ellos la Nave Cultural, el Teatro Julio Quintanilla y el Teatrino de la Plaza Independencia.

Una programación pensada para toda la familia durante las vacaciones de invierno

La convocatoria estuvo dirigida a artistas y grupos mendocinos que desarrollan propuestas para las infancias en disciplinas como teatro, títeres, marionetas, música, clown, circo, magia y otras expresiones escénicas.

Desde la organización destacaron que el objetivo es conformar una programación diversa, innovadora y de excelencia artística, capaz de reflejar la riqueza cultural y la variedad de lenguajes escénicos presentes en Mendoza.

Un jurado con referentes del sector

La edición 2026 cuenta con un jurado integrado por Ariana Gómez, representante de la Asociación Argentina de Actores y Actrices; Gabriel Vázquez, referente del teatro independiente con amplia trayectoria en producciones destinadas a las infancias; y Agustina González Mallea, en representación de la Subsecretaría de Cultura, Eventos Especiales y Protocolo de la Ciudad.

El próximo 3 de junio se darán a conocer las ocho propuestas seleccionadas que integrarán la programación oficial del ciclo.

Un clásico de las vacaciones de invierno en Mendoza

Con el paso de los años, Ciudad de los Chicos se consolidó como una de las principales propuestas culturales de las vacaciones de invierno en Mendoza. Además de promover y fortalecer la producción artística local, el ciclo genera espacios de encuentro, recreación y disfrute para vecinos y turistas que visitan la provincia durante el receso invernal.

En este marco, las funciones previstas en el Teatrino de la Plaza Independencia se realizarán los fines de semana bajo la modalidad “a la gorra”, favoreciendo el acceso de toda la comunidad a las actividades culturales.

De esta manera, la Ciudad de Mendoza vuelve a apostar por una programación de calidad para las familias, reafirmando su perfil como uno de los principales polos culturales y turísticos de la provincia.