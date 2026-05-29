La previa del invierno se baila en Ciudad con una gran Master Class de Zumba

La previa del invierno comienza a encenderse en la Municipalidad de Mendoza con una propuesta que promete hacer bailar a todos. El próximo sábado 13 de junio , de 16.30 a 19.00 horas , el Gimnasio Municipal Nº 3, ubicado en Ayacucho 349, será escenario de una entretenida Master Class de Zumba Fitness .

La actividad está pensada para disfrutar del ejercicio aeróbico, la música y la buena energía en un espacio destinado al encuentro y la vida saludable.

La gran atracción de la jornada será la presencia de Mark Kramer Pastrana , reconocido instructor internacional oriundo de Filipinas y exintegrante del icónico grupo de baile Streetboys.

En el marco de su gira por Argentina, el referente global llegará a la Ciudad para brindar una clase única, aportando su carisma y las últimas tendencias de la disciplina.

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Una propuesta abierta para todas las edades

La organización del evento está a cargo de la instructora Cecilia López, junto a Patricia Leiva y Belén Yonzo. Desde el municipio proyectan una convocatoria cercana a las 200 personas, en una jornada orientada al movimiento, la diversión y la promoción de hábitos saludables.

La actividad está destinada a personas mayores de 13 años, sin importar el nivel de experiencia en baile. El único requisito será tener ganas de divertirse y compartir una experiencia dinámica y motivadora.

Cómo inscribirse en la Municipalidad de Mendoza

La propuesta será arancelada, con cupos limitados y requerirá inscripción previa. Quienes deseen obtener más información sobre costos o asegurar su lugar podrán comunicarse al 261 5369307.