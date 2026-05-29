29 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Invierno

La previa del invierno se baila en Ciudad con una gran Master Class de Zumba

El evento será arancelado, con cupos limitados e inscripción previa, y se espera la participación de unas 200 personas.

Master Class de Zumba Fitness en la Ciudad de Mendoza.

Master Class de Zumba Fitness en la Ciudad de Mendoza.

Por Sitio Andino Departamentales

La previa del invierno comienza a encenderse en la Municipalidad de Mendoza con una propuesta que promete hacer bailar a todos. El próximo sábado 13 de junio, de 16.30 a 19.00 horas, el Gimnasio Municipal Nº 3, ubicado en Ayacucho 349, será escenario de una entretenida Master Class de Zumba Fitness.

La actividad está pensada para disfrutar del ejercicio aeróbico, la música y la buena energía en un espacio destinado al encuentro y la vida saludable.

Un invitado internacional llega a Mendoza

La gran atracción de la jornada será la presencia de Mark Kramer Pastrana, reconocido instructor internacional oriundo de Filipinas y exintegrante del icónico grupo de baile Streetboys.

En el marco de su gira por Argentina, el referente global llegará a la Ciudad para brindar una clase única, aportando su carisma y las últimas tendencias de la disciplina.

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Una propuesta abierta para todas las edades

La organización del evento está a cargo de la instructora Cecilia López, junto a Patricia Leiva y Belén Yonzo. Desde el municipio proyectan una convocatoria cercana a las 200 personas, en una jornada orientada al movimiento, la diversión y la promoción de hábitos saludables.

La actividad está destinada a personas mayores de 13 años, sin importar el nivel de experiencia en baile. El único requisito será tener ganas de divertirse y compartir una experiencia dinámica y motivadora.

Cómo inscribirse en la Municipalidad de Mendoza

La propuesta será arancelada, con cupos limitados y requerirá inscripción previa. Quienes deseen obtener más información sobre costos o asegurar su lugar podrán comunicarse al 261 5369307.

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