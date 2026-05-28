Ulpiano Suarez expuso en CIPPEC las políticas de la Ciudad para atraer inversiones

El intendente fue el anfitrión del evento, del que participaron referentes del sector público y privado.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez , participó del Foro CIPPEC denominado “Clima de Negocios en Ciudades”, donde expuso las políticas impulsadas por el municipio para mejorar las condiciones de inversión y desarrollo económico local .

El encuentro, organizado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, reunió a referentes de distintos municipios del país para compartir experiencias y estrategias vinculadas a la modernización del Estado y el crecimiento productivo .

Durante su exposición, Suarez destacó el rol clave de los municipios en la generación de condiciones que faciliten la inversión y apuntó contra los obstáculos administrativos.

“La burocracia no es un simple trámite: es una barrera de entrada real que castiga al que se anima a emprender”, afirmó el jefe comunal.

En ese marco, detalló una serie de medidas impulsadas por la Ciudad para agilizar habilitaciones comerciales, reducir tiempos administrativos y transparentar la información pública.

Entre los principales avances, mencionó:

La creación de un portal de inversiones con indicadores abiertos .

. La simplificación de trámites de habilitación y permisos de obra .

. La eliminación de 58 tasas municipales vinculadas a habilitaciones, certificados y construcción.

Ulpiano Suarez, CIPPEC Foro Clima de Negocios en Ciudades 28-05-26 (04) Foto: Prensa Municipalidad de Mendoza

Ulpiano Suarez y la articulación público-privada para políticas a largo plazo

El intendente también puso el foco en la necesidad de articular el trabajo entre el sector público, el sector privado y las instituciones técnicas para sostener políticas a largo plazo.

“La clave estuvo en construir una alianza virtuosa entre lo público, lo privado y el conocimiento técnico, con un mismo norte y con la evidencia como brújula”, sostuvo durante el cierre de su presentación.

En el marco del foro, CIPPEC presentó el documento “Clima de negocios en ciudades: marco conceptual, indicadores y buenas prácticas para la acción local”, elaborado junto al municipio y el Consejo Empresario Mendocino.

Ulpiano Suarez, CIPPEC Foro Clima de Negocios en Ciudades 28-05-26 (03) Foto: Prensa Municipalidad de Mendoza

El trabajo contó con asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el apoyo de Banco Galicia, con el objetivo de promover entornos regulatorios más ágiles, previsibles y favorables para el crecimiento económico.

El evento reunió a intendentes y funcionarios de distintos puntos del país, quienes compartieron experiencias y desafíos vinculados a la modernización de los gobiernos locales.

Participaron, entre otros, los jefes comunales de Bariloche, Tucumán, Trelew, San Isidro, Escobar y San Nicolás, en un intercambio centrado en mejorar el entorno de negocios en las ciudades argentinas.