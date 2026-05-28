28 de mayo de 2026
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Ulpiano Suarez

Ulpiano Suarez expuso en CIPPEC las políticas de la Ciudad para atraer inversiones

El intendente detalló acciones para agilizar trámites, reducir tasas y promover inversiones en un foro nacional con jefes comunales.

El intendente fue el anfitrión del evento, del que participaron referentes del sector público y privado.

El intendente fue el anfitrión del evento, del que participaron referentes del sector público y privado.

Foto: Prensa Municipalidad de Mendoza
Por Sitio Andino Departamentales

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, participó del Foro CIPPEC denominado “Clima de Negocios en Ciudades”, donde expuso las políticas impulsadas por el municipio para mejorar las condiciones de inversión y desarrollo económico local.

El encuentro, organizado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, reunió a referentes de distintos municipios del país para compartir experiencias y estrategias vinculadas a la modernización del Estado y el crecimiento productivo.

Ulpiano Suarez, CIPPEC Foro Clima de Negocios en Ciudades 28-05-26 (02)

Las medidas para simplificar trámites y atraer inversiones en la Ciudad de Mendoza

Durante su exposición, Suarez destacó el rol clave de los municipios en la generación de condiciones que faciliten la inversión y apuntó contra los obstáculos administrativos.

“La burocracia no es un simple trámite: es una barrera de entrada real que castiga al que se anima a emprender”, afirmó el jefe comunal.

En ese marco, detalló una serie de medidas impulsadas por la Ciudad para agilizar habilitaciones comerciales, reducir tiempos administrativos y transparentar la información pública.

Entre los principales avances, mencionó:

  • La creación de un portal de inversiones con indicadores abiertos.
  • La simplificación de trámites de habilitación y permisos de obra.
  • La eliminación de 58 tasas municipales vinculadas a habilitaciones, certificados y construcción.
Ulpiano Suarez, CIPPEC Foro Clima de Negocios en Ciudades 28-05-26 (04)

Ulpiano Suarez y la articulación público-privada para políticas a largo plazo

El intendente también puso el foco en la necesidad de articular el trabajo entre el sector público, el sector privado y las instituciones técnicas para sostener políticas a largo plazo.

“La clave estuvo en construir una alianza virtuosa entre lo público, lo privado y el conocimiento técnico, con un mismo norte y con la evidencia como brújula”, sostuvo durante el cierre de su presentación.

En el marco del foro, CIPPEC presentó el documento “Clima de negocios en ciudades: marco conceptual, indicadores y buenas prácticas para la acción local”, elaborado junto al municipio y el Consejo Empresario Mendocino.

Ulpiano Suarez, CIPPEC Foro Clima de Negocios en Ciudades 28-05-26 (03)

El trabajo contó con asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el apoyo de Banco Galicia, con el objetivo de promover entornos regulatorios más ágiles, previsibles y favorables para el crecimiento económico.

El evento reunió a intendentes y funcionarios de distintos puntos del país, quienes compartieron experiencias y desafíos vinculados a la modernización de los gobiernos locales.

Participaron, entre otros, los jefes comunales de Bariloche, Tucumán, Trelew, San Isidro, Escobar y San Nicolás, en un intercambio centrado en mejorar el entorno de negocios en las ciudades argentinas.

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