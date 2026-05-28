General Alvear avanza con el operativo anual de poda y limpieza en distintos barrios

La dirección de Servicios Públicos del Municipio de General Alvear continúa desarrollando el operativo anual de poda y limpieza en diferentes sectores del departamento.

Actualmente, las tareas se llevan adelante sobre calle Belgrano , en el marco de un cronograma que comenzó el pasado 2 de mayo y se extenderá hasta el 31 de agosto .

El director de Servicios Públicos, Germán Martínez, explicó que estas acciones forman parte de uno de los principales ejes de la gestión municipal. “Forman parte de uno de los ejes prioritarios de la gestión , la limpieza integral del departamento y la llegada permanente a cada barrio y distrito”, expresó el funcionario.

En ese sentido, detalló que ya se completaron intervenciones en el Barrio Policial, Smata II, el Barrio Centro Empleados de Comercio y distintos sectores comprendidos entre Sargento Medina y Uspallata, y desde Avenida Alvear Oeste hasta Libertador Sur.

Embed - OPERATIVO DE PODA Y LIMPIEZA EN CIUDAD Y DISTRITOS

Prevención y mantenimiento urbano

Desde el municipio remarcaron que la poda controlada no solo apunta al embellecimiento urbano, sino también a prevenir inconvenientes relacionados con techos, tendidos eléctricos y luminarias.

Además, las tareas permiten mejorar la seguridad y reducir riesgos frente a tormentas o fuertes vientos.

Limpieza de cunetas y desagües

El operativo también incluye recolección de hojas en bolsones, limpieza de cunetas, barbacanas pluviales y puentes, con el objetivo de garantizar el correcto escurrimiento del agua y evitar anegamientos en caso de lluvias.

Finalmente, desde la comuna indicaron que los trabajos continuarán avanzando progresivamente en distintos sectores de la ciudad y los distritos. “Se solicita colaboración y paciencia a los vecinos mientras avanzan las tareas”, concluyó Germán Martínez.