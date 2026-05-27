General Alvear recibirá una nueva fecha del Campeonato Argentino de Motocross

General Alvear recibirá al mejor motocross de todo el país.

El departamento de General Alvear se prepara para recibir a lo mejor del motocross nacional con la llegada de la tercera fecha del Campeonato Argentino de la especialidad .

La competencia se disputará los próximos 6 y 7 de junio y contará con la participación de más de 150 pilotos provenientes de distintos puntos del país.

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Desde la Municipalidad destacaron el importante esfuerzo que se viene realizando para acondicionar la pista de motocross, ubicada dentro del predio del Autódromo Víctor García .

Las tareas buscan dejar el circuito en óptimas condiciones para recibir a los competidores y garantizar un espectáculo de primer nivel para los fanáticos del deporte motor.

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Entradas y puntos de venta

La entrada tendrá un valor de 20 mil pesos para las dos jornadas del evento.

Las anticipadas podrán adquirirse únicamente en el Informador Turístico de Alvear, ubicado en el kilómetro 0 de la ciudad, o directamente en el ingreso al autódromo durante el fin de semana de competencia.

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