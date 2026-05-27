27 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
General Alvear

General Alvear recibirá una nueva fecha del Campeonato Argentino de Motocross

El evento en General Alvear reunirá a más de 150 competidores y promete convocar a fanáticos del deporte motor de toda la región.

General Alvear recibirá al mejor motocross de todo el país.

General Alvear recibirá al mejor motocross de todo el país.

La competencia se disputará los próximos 6 y 7 de junio y contará con la participación de más de 150 pilotos provenientes de distintos puntos del país.

Lee además
A más de un mes de los incendios, se han registrado avances importantes video

Video: la víctima de los tres incendios en General Alvear reveló un dato inesperado sobre el sospechoso
el equilibrista cumple 900 funciones y lo celebrara en general alvear video

"El Equilibrista" cumple 900 funciones y lo celebrará en General Alvear
image

Trabajos en la pista del Autódromo Víctor García de General Alvear

Desde la Municipalidad destacaron el importante esfuerzo que se viene realizando para acondicionar la pista de motocross, ubicada dentro del predio del Autódromo Víctor García.

Las tareas buscan dejar el circuito en óptimas condiciones para recibir a los competidores y garantizar un espectáculo de primer nivel para los fanáticos del deporte motor.

image

Entradas y puntos de venta

La entrada tendrá un valor de 20 mil pesos para las dos jornadas del evento.

Las anticipadas podrán adquirirse únicamente en el Informador Turístico de Alvear, ubicado en el kilómetro 0 de la ciudad, o directamente en el ingreso al autódromo durante el fin de semana de competencia.

El motocross del país llega a General Alvear

Embed

Temas
Seguí leyendo

Cómo ayudar a Mateo, el pequeño alvearense que enfrenta un duro tratamiento médico

El deterioro de los caminos rurales preocupa al sector ganadero en el sur mendocino

Una mujer de 82 años y en silla de ruedas salvó su vida de milagro en un incendio

Dos periodistas mendocinos integraban el convoy humanitario desaparecido en Libia del Este

Advierten que tirar aceite a la acequia genera contaminación y obstrucciones

Así será la celebración del 25 de Mayo que organizaron vecinos de General Alvear

Viajaban hacia San Rafael, volcaron en plena ruta y se salvaron de milagro

Un incendio arrasó una vivienda en General Alvear y hoy necesitan la ayuda de todos

LO QUE SE LEE AHORA
El joven aseguró que ingresó caminando a un sector sin vigilancia ni señalización

Polémica en San Rafael por un influencer que expuso el abandono de un sitio arqueológico y recibió amenazas

Las Más Leídas

Residentes médicos en Mendoza: ingresarán por orden de mérito y cobrarán hasta $1,9 millones. Imagen creada con IA

En Mendoza, los residentes médicos ingresarán por orden de mérito: cuánto cobrarán

El estudio de Reale Dalla Torre midió a Luis Petri, Ulpiano Suarez y gente del equipo de Cornejo. 

Qué revelan las encuestas de mayo en Mendoza, de cara a las elecciones 2027

Las históricas dunas de El Nihuil serán protagonistas de la Etapa 3 del Desafío Ruta 40, considerada una de las jornadas más exigentes del rally.  

El Nihuil y las dunas mendocinas ponen a prueba al rally raid mundial

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 27 de mayo: números ganadores del sorteo 3377

Un jugador del Quini 6 ganó $600 millones: de dónde es y a qué números jugó

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 27 mayo.

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 27 mayo