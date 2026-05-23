Susto en General Alvear: una pareja de turistas de La Pampa volcó sobre la Ruta 143

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Por María José Aguas







Una camioneta protagonizó un impactante vuelco este sábado al mediodía sobre la Ruta Nacional 143, a la altura del kilómetro 409, en el distrito de Carmensa, General Alvear. El vehículo, en el que viajaba una pareja oriunda de La Pampa rumbo a San Rafael, dio varios tumbos y terminó a la vera del camino con importantes daños materiales, aunque sus ocupantes resultaron con heridas leves.

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“Pisamos la banquina y la camioneta se cruzó”: cómo fue el impactante accidente en General Alvear Según explicó Guillermo , uno de los pasajeros, el accidente vial ocurrió mientras circulaban con normalidad por la Ruta 143 en dirección a San Rafael . “ Veníamos viajando tranquilos y en una curva pisamos la banquina. Mi novia iba manejando, se asustó y pegó un volantazo. Ahí la camioneta se cruzó de carril y terminó tumbándose ”, dijo en diálogo con TVA General Alvear . La pareja había partido desde Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, y viajaba sola en el vehículo. Pese a la espectacularidad del vuelco, ambos lograron salir prácticamente ilesos. “Tenemos algunos raspones y pequeños cortes por los vidrios, pero estamos bien ”, aseguró.

Tras la maniobra, la camioneta atravesó el carril contrario, aunque afortunadamente no circulaban otros vehículos en sentido opuesto en ese momento. El rodado terminó llevándose la peor parte luego de dar al menos dos tumbos, que provocaron importantes daños en la parte trasera y en los vidrios antes de detenerse sobre la banquina.

Si bien el hecho solo dejó un gran susto para ambos ocupantes, los servicios de emergencia decidieron trasladar preventivamente a la conductora al hospital Enfermeros Argentinos debido a dolores cervicales y golpes menores sufridos durante el vuelco. Personal de Defensa Civil y efectivos policiales llegaron rápidamente al lugar para asistir a la pareja y coordinar el traslado del vehículo hacia la comisaría de Carmensa. En tanto, los turistas continuarán viaje hacia San Rafael una vez finalizados los trámites correspondientes y tras recibir atención médica preventiva.