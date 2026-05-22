Críticas al entorno de Milei, el retorno de un sector "ofendido" y el silenzio stampa: lo que dejó el acto de Macri en Mendoza

Un año después de su última visita a Mendoza, Mauricio Macri volvió a encabezar un acto del PRO en el hotel Hilton de Guaymallén . A diferencia de aquella vez, en el evento partidario se presentaron algunos rostros que en el último tiempo se alejaron de la vida interna del espacio político nacido a inicios de este siglo.

En el coqueto salón donde el expresidente lideró un nuevo capítulo de la plataforma “Próximo Paso” —una especie de reedición del “Segundo Tiempo” que lanzó en 2021— se presentó la dirigencia amarilla local, con el condimento de la reaparición del sector vinculado a la vicegobernadora Hebe Casado . Pablo Priore y Lucas Faure , entre ellos. A la postre, la dirigencia que responde políticamente a la senadora Patricia Bullrich .

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Perlita | Macri, a puro Rock en Mendoza El expresidente de la Nación, Mauricio Macri ( @mauriciomacri )subió al escenario del encuentro del PRO en la provincia y lo hizo con "Back in Black" de fondo, un hit mundial de AC/DC. El referente de la agrupación política encabeza “Próximo Paso - Cuyo”, la cumbre que se realiza en el Hotel Hilton, en Guaymallén, y reúne a referentes partidarios, empresarios y dirigentes de la región. #MauricioMacri #Mendoza #PRO #Rock"

Si bien la funcionaria provincial no participó de la actividad, se lee como un mensaje de “paz” a un mes de las elecciones internas del PRO , claves para el armado político de 2027.

Asimismo, grafica el reacercamiento entre la conducción amarilla y el gobierno provincial, que ya se había sellado en los pasados comicios municipales de febrero, luego del “divorcio” de 2023, cuando el demarchismo conformó La Unión Mendocina con algunos peronistas y radicales “blue”.

El corolario de la buena sintonía entre el PRO y el Ejecutivo mendocino es la cena que Macri compartirá con Alfredo Cornejo en la Residencia de La Puntilla este mismo viernes. Se espera que los dirigentes comiencen a hablar de un posible armado conjunto el año que viene. Una idea que sobrevuela en Mendoza es la conformación de una gran coalición de centro/derecha, que incluya también a La Libertad Avanza. Por el momento, un plan que está “en pañales”.

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Sí quedó claro que el panorama cambió bastante de abril de 2025 (última vez de Macri en Mendoza) a esta parte. Por entonces, el líder del PRO confió que el vínculo con el gobernador se había enfriado y cuestionó con dureza a Casado. Hoy, los vientos son otros.

Ese intento de recomponer la relación puede explicar la decisión del equipo de comunicación del exjefe de Estado de esquivar a la prensa y —de ese modo— evitar preguntas que requieran explicaciones que no quisiera dar antes de hablar con Cornejo. De paso, evitar críticas al mileísmo que pudieran herir susceptibilidades de los principales aliados de LLA en el Interior.

El “barco que se hunde” de Milei y las fisuras internas que inquietan a Mauricio Macri

En su alocución ante la militancia, Macri volvió a marcar diferencias con Casa Rosada, aunque con un respaldo general al rumbo económico. El expresidente apeló a una metáfora náutica para describir las tensiones internas en el libertarismo y cuestionar al entorno de Javier Milei. Principalmente, a su hermana y secretaria de la Presidencia Karina Milei.

En su alegoría, imaginó al presidente como "un capitán de un barco" y advirtió sobre los "dos tipos de riesgo" que esa situación configura: los externos —“la tormenta”, en alusión al kirchnerismo— y los internos, “cuando el casco tiene una fisura y empieza a entrar agua”.

“Si alguien decide no avisarle al capitán para no incomodarlo, esa pérdida avanza y el barco se hunde”, alertó Macri, en línea con el duro comunicado que publicó su partido semanas atrás. Sin personificar el mensaje, apuntó a quienes rodean a Milei y condicionan —según su mirada— la eficacia del gobierno. “Si la energía se va en la fisura interna, no hay fuerza para avanzar contra los que no quieren el cambio”, insistió.

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Hubo un momento en que la Argentina tocó fondo. Y lo sentimos todos. En los precios. En la incertidumbre. En la sensación de que no había salida.



Entonces algo pasó: los argentinos eligieron cambiar. Porque el dolor del cambio era preferible al dolor de… pic.twitter.com/XGYdvdfI4T — PRO (@proargentina) May 10, 2026

En tono electoral (algunos de los suyos especulan —u operan— con una posible candidatura de Macri en 2027), marcó al PRO como un garante del "blindaje del cambio, que requiere avanzar para consolidarse". En ese sentido, llamó a la dirigencia amarilla a “prepararse” para el próximo turno en las urnas. “Tenemos que llegar con conocimiento y capacidad para construir lo que falta”, sentenció.

Los otros discursos en el acto del PRO en Mendoza

Previo a su discurso, hubo oradores locales y "foráneos". El armador del PRO Fernando De Andreis planteó que “el próximo paso” es pasar de la estabilización al progreso real, y subrayó que “la lealtad es con los valores, no con un gobierno”.

La ex vicepresidenta Gabriela Michetti, por su parte, reivindicó el rol del PRO en la construcción de equipos y en la defensa institucional, mientras que el intendente lujanino Esteban Allasino, anfitrión del acto y único jefe comunal amarillo en Mendoza, destacó la gestión local y convocó a fortalecer el espacio en el territorio, en sintonía con el mensaje de ampliación y reconstrucción partidaria que sobrevoló toda la jornada.