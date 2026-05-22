22 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Unión Obrera Metalúrgica

La Justicia intervino la Unión Obrera Metalúrgica y anuló las elecciones del gremio

La Cámara Nacional del Trabajo anuló las elecciones de la UOM, desplazó a Abel Furlán y ordenó intervenir el gremio por 180 días tras detectar irregularidades en el proceso electoral.

La Cámara Nacional del Trabajo anuló las elecciones de la UOM, que consagraron a Aberl Furlán como titular del gremio.&nbsp;

La Cámara Nacional del Trabajo anuló las elecciones de la UOM, que consagraron a Aberl Furlán como titular del gremio. 

Por Sitio Andino Política

La Justicia laboral ordenó este viernes la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) por un plazo de 180 días, anuló las elecciones nacionales del gremio y desplazó de su cargo al secretario general Abel Furlán, en un fallo que generó un fuerte impacto político y sindical.

La decisión fue tomada por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que declaró nulos tanto los comicios realizados en la seccional Campana como la elección nacional del sindicato metalúrgico.

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El origen de la causa estuvo en una denuncia presentada por la Lista Naranja, un sector opositor que cuestionó el proceso electoral desarrollado entre el 2 y el 4 de marzo de este año. Según el fallo, las irregularidades detectadas terminaron afectando la validez de toda la conducción nacional de la UOM.

Qué cuestionó la Justicia

Uno de los puntos centrales observados por los jueces fue el sistema de custodia de urnas durante las elecciones en la seccional Campana.

La Cámara sostuvo que las urnas permanecieron bajo control exclusivo de la Junta Electoral dentro de la sede sindical durante tres días, sin escrutinios provisorios diarios ni garantías suficientes sobre la inviolabilidad de los votos.

Los magistrados Víctor Pesino y María Dora González consideraron que el proceso “no garantizó una elección confiable, segura ni transparente” y señalaron que se vulneraron principios de democracia sindical contemplados tanto en la Constitución Nacional como en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Además, cuestionaron que fiscales opositores hayan sido invitados a “pernoctar” dentro de la sede gremial para custodiar las urnas, una situación que calificaron como “inaceptable e irrazonable”.

ELECCIONES UOM
La Justicia intervino la UOM y anul&oacute; la elecci&oacute;n que hab&iacute;a consagrado a Abel Furl&aacute;n como secretario general.

La Justicia intervino la UOM y anuló la elección que había consagrado a Abel Furlán como secretario general.

La caída de la conducción nacional

A partir de esas conclusiones, el tribunal dejó sin efecto la designación de las autoridades de Campana y de los integrantes del Colegio Electoral que luego participaron de la elección nacional de la UOM.

Para la Cámara, si el Colegio Electoral estaba “deficientemente conformado”, tampoco podía considerarse válida la elección de Abel Furlán como secretario general nacional.

El fallo ordenó el cese inmediato de toda la conducción nacional y dispuso la intervención judicial del gremio por 180 días mientras se reorganiza el proceso institucional del sindicato.

Tensión sindical y acusaciones políticas

La resolución judicial llega en medio de una fuerte interna dentro de la UOM y de crecientes tensiones con el Gobierno nacional.

Semanas atrás, el gremio había denunciado públicamente un supuesto intento de intervención impulsado por sectores empresariales y judiciales, además de acusar al Gobierno de avanzar contra la autonomía sindical.

Tras conocerse el fallo, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, salió a respaldar a Furlán y cuestionó la medida judicial. “No vamos a permitir que la Justicia y el Gobierno vulneren la autonomía de las organizaciones sindicales”, expresó.

La UOM es uno de los gremios industriales más importantes del país y actualmente forma parte de los sectores sindicales más críticos de la gestión de Javier Milei.

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