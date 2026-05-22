El Gobierno nacional se reunió con la Conferencia Episcopal Argentina en la previa del Te Deum del 25 de mayo. Foto: NA.

En la previa al Te Deum del 25 de mayo , el Gobierno nacional mantuvo un encuentro con autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina . La delegación religiosa estuvo integrada por al azobispo de Mendoza , Marcelo Colombo . El Ejecutivo espera un discurso crítico por parte de la Iglesia católica hacia la gestión libertaria.

En la reunión estuvieron presentes los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Sandra Pettovello (Capital Humano), escoltados por el secretario de Culto, Agustín Caulo . Por parte de los católicos, participaron los monseñores Colombo y Raúl Pizarro , actuales presidente y secretario general de la CEA, y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva .

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El intercambio tuvo lugar el pasado jueves en el Palacio San Martín y tuvo como eje la agenda social , uno de los temas que abordará García Cuerva durante la oración que dará el próximo feriado patrio en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires .

Te Deum por la Revolución de Mayo y críticas de la Iglesia

En el Gobierno hay expectativas por el tono de la oración del 25 de mayo que estilan ser críticas, pero que este año podrían ser más duras a raíz de los momentos complejos que atraviesa la gestión dada la feroz interna en redes y la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Según Noticias Argentinas, al Te Deum asistirá el presidente Javier Milei, que se presentará en compañía de sus ministros y secretarios, pero también el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Al término, los representantes de la administración libertaria se trasladarán a las puertas del Cabildo de Mayo para entonar el himno que interpretará la Fanfarria Militar "Alto Perú". Luego regresarán a pie a Casa Rosada para la reunión de Gabinete que encabezará el mandatario.

Críticas de la Iglesia

Recientemente, referentes de la Iglesia católica lanzaron críticas por la problemática de las personas en situación de calle. En la provincia de Mendoza, la urgencia no solo es por el aumento del número de personas sin techo, sino por el cambio perfiles de quienes hoy duermen a la intemperie.

Al respecto, el vocero del Arzobispado de Mendoza, Marcelo De Benedectis, comentó a Sitio Andino que actualmente se pueden identificar tres grupos bien definidos: familias "nuevas" en la calle, casos crónicos y complejos y población en conflicto.