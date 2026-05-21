21 de mayo de 2026
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Discapacidad

Prestaciones por discapacidad: el Gobierno nacional actualizó los aranceles

Actualizaron los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. Cómo se calculó.

Prestaciones por discapacidad: el Gobierno nacional actualizó los aranceles.

Prestaciones por discapacidad: el Gobierno nacional actualizó los aranceles.

Por Sitio Andino Política

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, dispuso una actualización del 2,60% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, correspondiente al mes de mayo, según se publicó este jueves en el Boletín Oficial.

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“Establécese una actualización al valor de los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad para el mes de mayo del año en curso, consistente en un incremento del 2,60 %, sin diferencia por tipo de prestación”, indicaron desde Salud, según Noticias Argentinas.

Cómo calculó el Gobierno nacional el porcentaje de aumento

El Ejecutivo indicó que el porcentaje fue calculado sobre la base de la inflación del mes pasado, "respecto de los valores oportunamente aprobados mediante la Resolución N° 41/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad”, que había establecido una actualización al valor de los aranceles para el mes de abril consistente en un incremento del 3,40%.

jueves 29 de mayo, manifestación discapacidad, legislatura, emergencia en discapacidad.jpg

A su vez, en el documento publicado se añadió: “Reconócese un adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable a las prestaciones brindadas" en las provincias del sur del país.

Discapacidad: la situación en Mendoza

El mes pasado, en Mendoza, cientos de familias, pacientes, prestadores y transportistas se concentraron para rechazar el proyecto de reforma de la Ley de Discapacidad enviado al Senado por el Gobierno nacional, en el marco de una jornada nacional de lucha.

El objetivo fue visibilizar ante la población “la grave situación que atraviesan las personas con discapacidad y los prestadores que les brindan servicios”.

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