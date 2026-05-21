Prestaciones por discapacidad: el Gobierno nacional actualizó los aranceles.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, dispuso una actualización del 2,60% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, correspondiente al mes de mayo, según se publicó este jueves en el Boletín Oficial.
“Establécese una actualización al valor de los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad para el mes de mayo del año en curso, consistente en un incremento del 2,60 %, sin diferencia por tipo de prestación”, indicaron desde Salud, según Noticias Argentinas.
Cómo calculó el Gobierno nacional el porcentaje de aumento
El Ejecutivo indicó que el porcentaje fue calculado sobre la base de la inflación del mes pasado, "respecto de los valores oportunamente aprobados mediante la Resolución N° 41/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad”, que había establecido una actualización al valor de los aranceles para el mes de abril consistente en un incremento del 3,40%.
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Foto: Yemel Fil
A su vez, en el documento publicado se añadió: “Reconócese un adicional del 20%sobre el arancel básicopor zona desfavorable a las prestaciones brindadas" en las provincias del sur del país.