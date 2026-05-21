21 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Martín Menem

Martín Menem le respondió a los que dicen que le miente a Javier Milei

Martín Menem habló de la interna en el Gobierno nacional y apuntó contra el ala de Santiago Caputo.

Martín Menem le respondió a los que dicen que le miente a Javier Milei.

Martín Menem le respondió a los que dicen que le miente a Javier Milei.

Foto: Prensa Cámara de Diputados de la Nación
Por Sitio Andino Política

En medio de la interna en el Gobierno nacional, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pidió que “no subestimen” al presidente Javier Milei luego de que desde el sector de Santiago Caputo, asesor del mandatario, insinuaran que los Menem le mienten.

La declaración del legislador se da luego de la difusión de publicaciones desde una cuenta en X (@PeriodistaRufus), atribuída a él, lo que fue negado por el diputado. "No solamente es una falsedad absoluta, ayer vi circulando una estupidez que decían que Menem tenía un perro. La foto estaba creada con IA", afirmó en declaraciones radiales, informó Noticias Argentinas.

Lee además
Javier Milei negó la interna en el Gobierno y lanzó críticas a Mauricio Macri.

Javier Milei negó la interna en el Gobierno y lanzó críticas a Mauricio Macri
Escala la interna en el Gobierno nacional: piden la intervención de Javier Milei y el PRO contraataca.

Interna en el Gobierno: piden la intervención de Javier Milei y el PRO le responde a Menem

Mientras recrudecen los conflictos internos, el libertario Daniel Parisini (“El Gordo Dan”) dijo que a Milei le están mintiendo y difundió un video para demostrarlo. Al respecto, el legislador aseguró: "No subestimen al Presidente".

"Si alguien pensara que le miento (a Milei) no me hubiera dado la enorme responsabilidad de conducir la Cámara de Diputados. Ayer, a pesar del ruido de los medios, se trabajó con absoluta tranquilidad y sacamos las leyes que había que sacar", sostuvo en referencia a la sesión en la que se aprobó el recorte al Régimen de Zona Fría -que afecta a diversas provincias, entre ellas, Mendoza- y la ley "Hojarasca".

Martín Menem se defendió

A su vez, Menem reveló que el sábado pasado se comunicó con el mandatario para explicarle que se trató de un link que compartió un colaborador de su espacio y que fue manipulado por "algún pícaro". "Si el Presidente pensara eso yo ya no estaría acá. La única manera de contestar es con resultados. Me he enfocado en eso. Mi ámbito es el legislativo", insistió.

Santiago Caputo.jpg
Asesor presidencial, Santiago Caputo.

Asesor presidencial, Santiago Caputo.

Asimismo, descartó tener intereses electorales propios por fuera de los sueños de reelección de Javier Milei: "Tengo mandato hasta el 10 de diciembre. Todas las especulaciones corren por cuenta de gente que tiene cierta mala fe". Por último, Menem confirmó su presencia en la reunión del Gabinete del lunes y al intercambio de la mesa política prevista para el martes donde volverá a confluir con el asesor presidencial.

"Nos vamos a ver las caras con absoluta normalidad. Siempre se generan roces en política. Cualquier dificultad se arregla en el vestuario, no a cielo abierto. Todos los que estamos ahí, jugamos y pateamos para el otro arco. Como diría Bilardo: 'el fútbol es fácil'", añadió.

Javier Milei negó la interna en el Gobierno nacional

Respecto a la interna entre los libertarios, Javier Milei declaró: "Santiago Caputo es como un hermano para mí. Y Martín Menem lleva adelante una tarea como presidente de la Cámara de Diputados enorme, fenomenal, extraordinaria. Lo que yo entiendo es que el periodismo llama internas a discrepancias en la forma de pensar de una persona y otra”.

Si todos pensáramos igual significa que no está pensando nadie. Y eso es sano, que todos piensen con criterio propio y que no haya un único pensamiento. El pensamiento crítico contribuye. Después, miremos los resultados: acá lo que importa son los resultados”, agregó el mandatario.

Temas
Seguí leyendo

Explotó la interna libertaria: por qué Caputo y el "Gordo Dan" apuntaron contra Martín Menem

La Cámara de Diputados rechazó la denuncia contra Andrés Lombardi

De cuánto es el aumento de los aranceles de las prestaciones por discapacidad

La semana en la que Cornejo buscó ganar posicionamiento nacional

Ocho diputados mendocinos apoyaron el recorte a la Zona Fría: qué dijeron y cómo afecta a los usuarios locales

"Hombres lobo", azotes y estacionamiento VIP: Diputados avanza con la eliminación de leyes insólitas

Mauricio Macri vuelve a Mendoza y empieza a tantear el escenario político rumbo a 2027

Renunció Báscolo y crece el malestar de los camioneros por el manejo del paso a Chile

LO QUE SE LEE AHORA
La Cámara de Diputados rechazó la denuncia contra Andrés Lombardi.

La Cámara de Diputados rechazó la denuncia contra Andrés Lombardi

Las Más Leídas

El Congreso avanza con la reducción de los subsidios por Zona Fría. video

Ocho diputados mendocinos apoyaron el recorte a la Zona Fría: qué dijeron y cómo afecta a los usuarios locales

Explosión de un camión cisterna en Malargüe dejó una víctima fatal

Investigan una fuerte explosión en Malargüe que dejó dos muertos y un herido

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 20 de mayo: números ganadores del sorteo 3375

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 20 de mayo: números ganadores del sorteo 3375

El procurador general de Mendoza, Alejandro Gullé, firmó una resolución que establece límites estrictos

La decisión de la Justicia que modifica las búsquedas de personas en Mendoza

Margarita junto a su hijo, ahora principal sospechoso del femicidio. 

Femicidio de Margarita Gutiérrez en Junín: detuvieron a uno de sus hijos