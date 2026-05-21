Martín Menem le respondió a los que dicen que le miente a Javier Milei.

En medio de la interna en el Gobierno nacional , el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem , pidió que “no subestimen” al presidente Javier Milei luego de que desde el sector de Santiago Caputo , asesor del mandatario, insinuaran que los Menem le mienten.

La declaración del legislador se da luego de la difusión de publicaciones desde una cuenta en X (@PeriodistaRufus) , atribuída a él, lo que fue negado por el diputado. "No solamente es una falsedad absoluta , ayer vi circulando una estupidez que decían que Menem tenía un perro. La foto estaba creada con IA", afirmó en declaraciones radiales, informó Noticias Argentinas.

Mientras recrudecen los conflictos internos, el libertario Daniel Parisini (“El Gordo Dan”) dijo que a Milei le están mintiendo y difundió un video para demostrarlo. Al respecto, el legislador aseguró: "No subestimen al Presidente" .

" Si alguien pensara que le miento (a Milei) no me hubiera dado la enorme responsabilidad de conducir la Cámara de Diputados . Ayer, a pesar del ruido de los medios, se trabajó con absoluta tranquilidad y sacamos las leyes que había que sacar", sostuvo en referencia a la sesión en la que se aprobó el recorte al Régimen de Zona Fría -que afecta a diversas provincias, entre ellas, Mendoza- y la ley "Hojarasca".

Martín Menem se defendió

A su vez, Menem reveló que el sábado pasado se comunicó con el mandatario para explicarle que se trató de un link que compartió un colaborador de su espacio y que fue manipulado por "algún pícaro". "Si el Presidente pensara eso yo ya no estaría acá. La única manera de contestar es con resultados. Me he enfocado en eso. Mi ámbito es el legislativo", insistió.

Santiago Caputo.jpg Asesor presidencial, Santiago Caputo. Foto: NA

Asimismo, descartó tener intereses electorales propios por fuera de los sueños de reelección de Javier Milei: "Tengo mandato hasta el 10 de diciembre. Todas las especulaciones corren por cuenta de gente que tiene cierta mala fe". Por último, Menem confirmó su presencia en la reunión del Gabinete del lunes y al intercambio de la mesa política prevista para el martes donde volverá a confluir con el asesor presidencial.

"Nos vamos a ver las caras con absoluta normalidad. Siempre se generan roces en política. Cualquier dificultad se arregla en el vestuario, no a cielo abierto. Todos los que estamos ahí, jugamos y pateamos para el otro arco. Como diría Bilardo: 'el fútbol es fácil'", añadió.

Javier Milei negó la interna en el Gobierno nacional

Respecto a la interna entre los libertarios, Javier Milei declaró: "Santiago Caputo es como un hermano para mí. Y Martín Menem lleva adelante una tarea como presidente de la Cámara de Diputados enorme, fenomenal, extraordinaria. Lo que yo entiendo es que el periodismo llama internas a discrepancias en la forma de pensar de una persona y otra”.

“Si todos pensáramos igual significa que no está pensando nadie. Y eso es sano, que todos piensen con criterio propio y que no haya un único pensamiento. El pensamiento crítico contribuye. Después, miremos los resultados: acá lo que importa son los resultados”, agregó el mandatario.