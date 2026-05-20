20 de mayo de 2026
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Javier Milei

Javier Milei negó la interna en el Gobierno y lanzó críticas a Mauricio Macri

Javier Milei habló sobre el conflicto entre Martín Menem y Santiago Caputo. Además, criticó medidas tomadas durante el gobierno del exmandatario del PRO.

Javier Milei negó la interna en el Gobierno y lanzó críticas a Mauricio Macri.

Javier Milei negó la interna en el Gobierno y lanzó críticas a Mauricio Macri.

Foto: NA
Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei se refirió a la polémica desatada en medio de la interna en el Gobierno nacional por la viralización de la cuenta de X @PeriodistaRufus, atribuida a Martín Menem, y descartó que ese perfil sea manejado por el titular de la Cámara de Diputados. Además, lanzó críticas contra Mauricio Macri.

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“Eso fue algo que le han plantado a Martín Menem, eso está prefabricado. Martín lo explicó dentro del gabinete y, si quiere, le paso el video que armó Oría, por ejemplo, que explica lo que le hicieron a Martín Menem”, sentenció Milei, quien sostuvo que “se generó esa controversia” para provocar un problema, y aclaró que la mesa política del Gobierno nacional seguirá reuniéndose.

Javier Milei negó que haya una interna en el Gobierno nacional

Respecto a la interna entre los libertarios, declaró: "Santiago Caputo es como un hermano para mí. Y Martín Menem lleva adelante una tarea como presidente de la Cámara de Diputados enorme, fenomenal, extraordinaria. Lo que yo entiendo es que el periodismo llama internas a discrepancias en la forma de pensar de una persona y otra”.

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Martín Menem, titular de la Cámara de Diptuados, y Karina Milei, secretaria de Presidencia.

Martín Menem, titular de la Cámara de Diptuados, y Karina Milei, secretaria de Presidencia.

Si todos pensáramos igual significa que no está pensando nadie. Y eso es sano, que todos piensen con criterio propio y que no haya un único pensamiento. El pensamiento crítico contribuye. Después, miremos los resultados: acá lo que importa son los resultados”, agregó.

La ruptura del vínculo entre los vértices del Triángulo de Hierro data de meses, pero en los últimos días recrudeció tras la viralización de los posteos de la cuenta @PeriodistaRufus, que Caputo se la atribuyó a Menem. Dicho perfil fue eliminado. El titular de Diputados, en tanto, se defendió: "La persona que maneja mi Instagram copió un link de una noticia y lo reenvió a un par de grupos de WhatsApp. Se ve que el link de esa noticia random llegó a varias personas. Alguna de ellas muy malintencionadas y que nos odia como gobierno".

Javier Milei criticó a Mauricio Macri

Milei también se refirió a Mauricio Macri, líder del PRO, espacio que salió a criticar al Gobierno nacional. Respaldo al esquema cambiario y criticó al exmandatario. “El gobierno de Macri heredó déficit fiscal y no hizo el ajuste. Se lo hizo el mercado. Nosotros desde el primer día pusimos en caja al déficit fiscal", afirmó. "Además, el gobierno de Macri avanzó sobre la independencia del Banco Central y se llevaron puesto a Sturzenegger, tremendo avance institucional. También acordaron con Massa para sacar la ley de renta financiera", añadió.

Pero los dardos no quedaron ahí. "Nosotros desregulamos, sacamos la Ley de Alquileres, se duplicó la oferta y el precio del alquiler, en términos reales, bajó 30%”, indicó Milei, que también cuestionó: "Pero no solo eso, la Ley de Góndolas tuvo transcurso en el gobierno de Macri. Eso es una suerte de control de precios, es meterse en cómo asigna la propiedad, el dueño del supermercado. Cuando esa herramienta la usaron los kirchneristas, recordarán que iban con pecheras, e iban midiendo las góndolas y sancionando. ¿Cómo terminó eso? Con escasez".

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