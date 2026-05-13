Peter Thiel, Javier Milei y el super RIGI: la apuesta argentina por el complejo tecno-militar

A veces uno más uno es más que dos, puede ser miles de millones y esa es la sensación después del encuentro de este martes entre el ministro de Economía, Luis Caputo y el multimillonario Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir Technologies , figura central del ecosistema empresarial de Donald Trump, justo en la misma semana que el presidente Javier Milei anunció el envío al Congreso de un proyecto de “ super RIGI ”, una vuelta de tuerca que multiplicaría los ya prolíficos beneficios del RIGI orientados a sectores que “nunca han existido en Argentina”, según las propias palabras del presidente.

Excelente reunión con @JoseLuisDazaAR , @Kicker0024 y el empresario Peter Thiel, fundador de PayPal y Palantir, con quien dialogamos sobre numerosos temas de actualidad económica y geopolítica. pic.twitter.com/msv25yuXBj

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Thiel se instaló en la Argentina el mes pasado y dejó trascender que se quedaría varios meses y, para reafirmar esa idea, compró una casa de unos 12 millones de dólares en Barrio Parque , la zona residencial más exclusiva de la ciudad de Buenos Aires. Desde entonces, ha mantenido una agenda de alto perfil con el Gobierno nacional.

Se reunió con el presidente Milei y el canciller Pablo Quirno el 23 de ese mes; días después, tuvo un encuentro con el asesor presidencial Santiago Caputo, en el que, según se informó oficialmente, se abordaron el escenario internacional , la dinámica tecnológica y el posicionamiento del país en el nuevo contexto global.

La cita con Luis Caputo y parte de su equipo cerró una ronda de contactos institucionales que, sumada al anuncio presidencial, configura un movimiento de piezas con propósito definido y parece que también con un ganador claro.

El magnate no llega como turista ni como inversor pasivo, es un secreto a voces que Thiel tiene una fascinación interesada por “el fenómeno Milei” y considera que la Argentina puede convertirse en un espacio de refugio ante la perspectiva de un mundo en crisis y toma al gobierno libertario como un experimento que, según sus visiones políticas y sociológicas, puede ser el primer paso de una expansión global de las ideas y los proyectos anarcolibertarios.

En el Palacio de Hacienda definieron la conversación en esa misma línea: “Thiel quiere que le vaya bien al país porque lo que se está haciendo trasciende a la Argentina”.

peter thiel Peter Thiel, se reunió con Luis Caputo ¿ Hablaron del Super RIGI ?

El super RIGI y el perfil de los sectores buscados

El RIGI vigente (aprobado con la Ley Bases) contempla beneficios fiscales e impositivos por treinta años para inversiones superiores a 200 millones de dólares en sectores como minería, energía, tecnología e infraestructura.

El nuevo régimen que el Gobierno impulsa profundizaría esos incentivos: reduciría el impuesto a las Ganancias del 25 al 15 por ciento, establecería una amortización acelerada del 60 por ciento en el primer año y eximiría a los proyectos de derechos de exportación desde el inicio, sin el período de gracia contemplado en el esquema anterior.

Además, buscaría la adhesión de provincias y municipios mediante compromisos sobre Ingresos Brutos y tasas locales.

La referencia presidencial al Northrop Grumman B-2 Spirit para anunciar la iniciativa no fue un recurso retórico aleatorio. En los despachos oficiales y en círculos empresariales tecnológicos ya se discute abiertamente el objetivo de atraer al país a compañías vinculadas al complejo tecno-militar estadounidense.

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Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el avión presidencial. Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que… — Javier Milei (@JMilei) May 7, 2026

Oh casualidad, Palantir, la firma de análisis masivo de datos cofundada por Thiel cuyas plataformas son utilizadas por agencias militares y de inteligencia de Occidente, aparece en ese listado junto a Anduril Industries (especializada en drones autónomos y vigilancia fronteriza), Shield AI (desarrolladora de pilotos autónomos para aeronaves de combate), Northrop Grumman y Boeing, ambos contratistas históricos del Pentágono.

Los rumores y filtraciones aseguran que Milei imagina un régimen especial para empresas dedicadas a inteligencia artificial aplicada a defensa, vigilancia, ciberseguridad, drones y procesamiento de datos sensibles.

La Secretaría de Inteligencia del Estado, por su parte, ya anunció que reorientará su estrategia de seguridad para priorizar la protección de recursos críticos, entre ellos el litio. La articulación entre ambas líneas de acción (atracción de inversión tecno-militar y resguardo de activos estratégicos) delimita con claridad el rumbo que el Gobierno intenta trazar.

Debates pendientes

La posibilidad de que compañías con acceso masivo a datos operen sobre infraestructura sensible en Argentina no ha pasado inadvertida para especialistas en derechos digitales.

Manuel Tufro, director del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales, advirtió en estas horas, en declaraciones periodísticas, que estas tecnologías se adoptan sin estudio previo ni debate político más amplio, y señaló que la relación entre el Estado y empresas de ese perfil es estructuralmente asimétrica: el sector público adquiere sistemas opacos sin capacidad real de auditar su funcionamiento.

El debate sobre controles, marcos regulatorios y usos posibles de la vigilancia masiva no figura, por ahora, en la agenda del Ejecutivo.

La letra del proyecto de Super RIGI tampoco se conoce en detalle, y su recorrido parlamentario será largo. Pero la secuencia de reuniones, el perfil de las empresas mencionadas y el tono de los anuncios oficiales configuran una orientación política que ya está en marcha, con independencia de los tiempos legislativos.

Thiel, quien escribió en un ensayo que ya no cree que la libertad y la democracia sean compatibles, observa el experimento libertario argentino desde adentro. Por ahora, desde Barrio Parque y muy pronto desde los negocios.