YPF sube 1% los combustibles y extiende por 45 días el esquema para congelar precios

El jueves se actualizan los precios de los combustibles de YPF.

YPF confirmó que aumentará un 1% el precio de los combustibles desde esta medianoche y, en paralelo, extenderá por otros 45 días el esquema para evitar subas más fuertes en surtidores .

La decisión fue comunicada por el CEO y presidente de la compañía, Horacio Marín , quien explicó que la actualización responde a “un análisis de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda” .

El dato de YPF que entusiasma al Gobierno y cambia el mapa energético argentino

Javier Milei podría venir a Mendoza para inaugurar el primer proyecto RIGI del país

A partir del jueves 14 de mayo, @YPFoficial ajustará el precio de los combustibles en un 1% tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda. De igual manera, continuaremos aplicando el sistema de “buffer de precios” por hasta 45 días… pic.twitter.com/EHdzW9fgLR

El incremento se ubicará por debajo de la evolución del precio internacional del petróleo , en un contexto en el que el barril de Brent superó los US$100 impulsado por el conflicto en Medio Oriente.

Según fuentes del sector, los combustibles en Argentina acumulan un atraso de entre 10% y 15% respecto de esa referencia internacional.

Aun así, YPF optó por aplicar una suba mínima y sostener un esquema de contención para evitar impactos bruscos en los precios finales.

18 de septiembre, estaciones de servicio, nafta, precios, ypf Suben los precios de los combustibles de YPF desde este jueves. Foto: Yemel Fil

Cómo funciona el “buffer” de precios

En ese marco, la petrolera confirmó que continuará utilizando el sistema de “buffer de precios” por al menos 45 días más.

Se trata de un mecanismo mediante el cual YPF desacopla parcialmente los valores locales de las variaciones del crudo internacional, absorbiendo parte del impacto.

Según explicó Marín, la empresa utiliza una “cuenta compensadora” para recuperar más adelante los ingresos no percibidos por no aplicar subas mayores en este contexto.

El objetivo es evitar “sobresaltos” en los surtidores y sostener la demanda en un escenario de alta volatilidad.

estrecho de ormuz buques petroleros irán El cierre del estrecho de Ormuz afecta directamente en el precio del barril de petróleo.

Impacto de la suba de las naftas en la inflación

La decisión llega en una semana clave, en la que el Gobierno espera el dato de inflación de abril y busca consolidar una desaceleración.

En marzo, el aumento cercano al 25% en naftas y gasoil tuvo impacto en el índice general, mientras que para abril las consultoras proyectan una baja respecto del 3,4% del mes anterior.

En este contexto, el precio de los combustibles aparece como una variable clave para el IPC.

15 de mayo 2025, estacion de servivio, aumentos, combustibles, naftas, ypf.jpg Aumento de combustible de 1% en las estaciones de servicio de YPF. Foto: Yemel Fil

Precios segmentados y estrategia comercial

YPF ratificó además que seguirá aplicando su sistema de “micropricing”, que permite establecer precios diferenciales según horarios, zonas y corredores.

Según la compañía, esta herramienta apunta a “maximizar la rentabilidad en función de la oferta y la demanda”, en línea con el esquema de libre mercado del sector.

Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, los combustibles en Argentina acumulan subas superiores al 20%, aunque todavía no reflejan completamente el impacto del petróleo internacional.

En ese escenario, la estrategia de YPF combina aumentos graduales con mecanismos de contención, mientras el Gobierno sigue de cerca la evolución de un rubro clave para la inflación.