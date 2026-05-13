13 de mayo de 2026
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YPF

YPF sube 1% los combustibles y extiende por 45 días el esquema para congelar precios

La petrolera aplicará la suba desde la medianoche y seguirá utilizando un mecanismo para amortiguar el impacto del petróleo internacional.

El jueves se actualizan los precios de los combustibles de YPF.

El jueves se actualizan los precios de los combustibles de YPF.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Economía

YPF confirmó que aumentará un 1% el precio de los combustibles desde esta medianoche y, en paralelo, extenderá por otros 45 días el esquema para evitar subas más fuertes en surtidores.

La decisión fue comunicada por el CEO y presidente de la compañía, Horacio Marín, quien explicó que la actualización responde a “un análisis de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda”.

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Según fuentes del sector, los combustibles en Argentina acumulan un atraso de entre 10% y 15% respecto de esa referencia internacional.

Aun así, YPF optó por aplicar una suba mínima y sostener un esquema de contención para evitar impactos bruscos en los precios finales.

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Suben los precios de los combustibles de YPF desde este jueves.

Suben los precios de los combustibles de YPF desde este jueves.

Cómo funciona el “buffer” de precios

En ese marco, la petrolera confirmó que continuará utilizando el sistema de “buffer de precios” por al menos 45 días más.

Se trata de un mecanismo mediante el cual YPF desacopla parcialmente los valores locales de las variaciones del crudo internacional, absorbiendo parte del impacto.

Según explicó Marín, la empresa utiliza una “cuenta compensadora” para recuperar más adelante los ingresos no percibidos por no aplicar subas mayores en este contexto.

El objetivo es evitar “sobresaltos” en los surtidores y sostener la demanda en un escenario de alta volatilidad.

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El cierre del estrecho de Ormuz afecta directamente en el precio del barril de petr&oacute;leo.

El cierre del estrecho de Ormuz afecta directamente en el precio del barril de petróleo.

Impacto de la suba de las naftas en la inflación

La decisión llega en una semana clave, en la que el Gobierno espera el dato de inflación de abril y busca consolidar una desaceleración.

En marzo, el aumento cercano al 25% en naftas y gasoil tuvo impacto en el índice general, mientras que para abril las consultoras proyectan una baja respecto del 3,4% del mes anterior.

En este contexto, el precio de los combustibles aparece como una variable clave para el IPC.

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Aumento de combustible de 1% en las estaciones de servicio de YPF.

Aumento de combustible de 1% en las estaciones de servicio de YPF.

Precios segmentados y estrategia comercial

YPF ratificó además que seguirá aplicando su sistema de “micropricing”, que permite establecer precios diferenciales según horarios, zonas y corredores.

Según la compañía, esta herramienta apunta a “maximizar la rentabilidad en función de la oferta y la demanda”, en línea con el esquema de libre mercado del sector.

Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, los combustibles en Argentina acumulan subas superiores al 20%, aunque todavía no reflejan completamente el impacto del petróleo internacional.

En ese escenario, la estrategia de YPF combina aumentos graduales con mecanismos de contención, mientras el Gobierno sigue de cerca la evolución de un rubro clave para la inflación.

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