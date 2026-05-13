YPF sube 1% los combustibles y extiende por 45 días el esquema para congelar precios

YPF confirmó que aumentará un 1% el precio de los combustibles desde esta medianoche y, en paralelo, extenderá por otros 45 días el esquema para evitar subas más fuertes en surtidores.
La petrolera aplicará la suba desde la medianoche y seguirá utilizando un mecanismo para amortiguar el impacto del petróleo internacional.
YPF confirmó que aumentará un 1% el precio de los combustibles desde esta medianoche y, en paralelo, extenderá por otros 45 días el esquema para evitar subas más fuertes en surtidores.
La decisión fue comunicada por el CEO y presidente de la compañía, Horacio Marín, quien explicó que la actualización responde a “un análisis de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda”.
El incremento se ubicará por debajo de la evolución del precio internacional del petróleo, en un contexto en el que el barril de Brent superó los US$100 impulsado por el conflicto en Medio Oriente.
Según fuentes del sector, los combustibles en Argentina acumulan un atraso de entre 10% y 15% respecto de esa referencia internacional.
Aun así, YPF optó por aplicar una suba mínima y sostener un esquema de contención para evitar impactos bruscos en los precios finales.
En ese marco, la petrolera confirmó que continuará utilizando el sistema de “buffer de precios” por al menos 45 días más.
Se trata de un mecanismo mediante el cual YPF desacopla parcialmente los valores locales de las variaciones del crudo internacional, absorbiendo parte del impacto.
Según explicó Marín, la empresa utiliza una “cuenta compensadora” para recuperar más adelante los ingresos no percibidos por no aplicar subas mayores en este contexto.
El objetivo es evitar “sobresaltos” en los surtidores y sostener la demanda en un escenario de alta volatilidad.
La decisión llega en una semana clave, en la que el Gobierno espera el dato de inflación de abril y busca consolidar una desaceleración.
En marzo, el aumento cercano al 25% en naftas y gasoil tuvo impacto en el índice general, mientras que para abril las consultoras proyectan una baja respecto del 3,4% del mes anterior.
En este contexto, el precio de los combustibles aparece como una variable clave para el IPC.
YPF ratificó además que seguirá aplicando su sistema de “micropricing”, que permite establecer precios diferenciales según horarios, zonas y corredores.
Según la compañía, esta herramienta apunta a “maximizar la rentabilidad en función de la oferta y la demanda”, en línea con el esquema de libre mercado del sector.
Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, los combustibles en Argentina acumulan subas superiores al 20%, aunque todavía no reflejan completamente el impacto del petróleo internacional.
En ese escenario, la estrategia de YPF combina aumentos graduales con mecanismos de contención, mientras el Gobierno sigue de cerca la evolución de un rubro clave para la inflación.