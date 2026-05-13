Se cumplen 30 años del homicidio de "Yoryi", el niño asesinado por sus padres en Mendoza

A 30 años del crimen, el caso de "Yoryi" continúa presente en la memoria colectiva de Mendoza.

Este miércoless se cumplen 30 años de uno de los casos policiales más estremecedores en la historia de Mendoza . El crimen de Ayrton Brian Godoy , conocido por todos como "Yoryi", marcó a toda una generación y dejó al descubierto un escenario de violencia intrafamiliar que terminó de la peor manera.

El pequeño tenía apenas 3 años recién cumplidos cuando sus padres denunciaron públicamente que había desaparecido de un supermercado. La supuesta búsqueda movilizó a la Policía, a los medios de comunicación y a gran parte de la sociedad mendocina. Sin embargo, horas más tarde, la verdad salió a la luz y el horror conmocionó a toda la provincia.

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Yoryi vivía junto a sus padres y sus tres hermanos en una vivienda ubicada sobre calle Bombal , en Dorrego, Guaymallén . Todo comenzó el lunes 13 de mayo de 1996, cuando sus progenitores denunciaron que el niño había sido secuestrado mientras realizaban compras en un supermercado.

La desesperación que mostraban ante las cámaras y en las comisarías impulsó un importante operativo policial para intentar hallar al menor . Pero el relato comenzó a derrumbarse rápidamente.

Yoryi Godoy - 261883 El niño agonizó durante aproximadamente nueve horas en su cama frente a la mirada de su madre, Graciela Camargo.

La presión social y mediática terminó quebrando a Jorge Godoy, padre del pequeño, quien finalmente se presentó en una dependencia policial de Guaymallén para confesar el crimen.

La confesión del padre y el hallazgo del cuerpo

Ante los investigadores, Godoy admitió que el niño nunca había desaparecido. En realidad, había muerto tras una brutal golpiza propinada por él mismo dentro de la vivienda familiar. Según declaró, se enfureció porque Ayrton no lo saludó antes de irse a trabajar. El hombre regresó sobre sus pasos y comenzó a golpear salvajemente al niño.

El expediente judicial detalló que el pequeño sufrió fracturas en tres costillas, estallido de bazo y de un testículo, además de múltiples hematomas en la nuca y el mentón.

ayrton godoy, padres, asesinato Sus progenitores se mostraban desesperados por su la supuesta desaparición del nene. Foto: Captura de video

La tragedia fue aún más desgarradora porque, de acuerdo con la investigación, el niño agonizó durante aproximadamente nueve horas en su cama frente a la mirada de su madre, Graciela Camargo, quien no pidió asistencia médica ni lo trasladó a un hospital. Finalmente, Ayrton murió producto de las gravísimas lesiones.

Cómo ocultaron el crimen

Tras la muerte del niño, sus padres intentaron encubrir el homicidio. De acuerdo con la reconstrucción judicial, Jorge Godoy envolvió el cuerpo de Yoryi en una frazada, lo colocó dentro de una bolsa y lo ató a la parrilla de una bicicleta.

Luego recorrió varios kilómetros hasta llegar a un descampado, donde cavó un pozo y enterró el cadáver del pequeño

Durante las primeras horas posteriores a la falsa denuncia, ambos sostuvieron la versión del secuestro. Sin embargo, la confesión del padre terminó revelando el macabro plan.

El juicio que impactó a Mendoza

El proceso judicial por el asesinato de Ayrton Brian Godoy fue uno de los debates orales con mayor repercusión pública en Mendoza. La conmoción social generó largas filas y una importante presencia de vecinos en el edificio de Tribunales.

Con el avance de la investigación también se descubrió que aquella golpiza fatal no había sido el único episodio de violencia que sufrió el niño

"Su padre lo llevaba a distintos centros de salud para que nadie sospechara lo que ocurría en su casa", había explicado años atrás Beatriz Varela, ex legisladora radical fallecida en 2023.

En julio de 1997, la Justicia condenó a ambos progenitores a prisión perpetua. Jorge Godoy recibió la pena de reclusión perpetua, considerada entonces la sanción más grave del Código Penal, mientras que Graciela Camargo fue condenada a prisión perpetua como partícipe del crimen.

La libertad condicional y el recuerdo que sigue vivo

Con el paso de los años, ambos obtuvieron beneficios carcelarios. Camargo estuvo alojada en la Unidad Penitenciaria de Mujeres de El Borbollón y posteriormente inició los trámites de divorcio de Godoy. Finalmente, en 2021 recuperó la libertad tras agotar su condena.

cementerio guaymallén Hoy, Ayrton Godoy tendría 33 años y sus restos permanecen sepultados en el cementerio de Guaymallén. Foto: Municipalidad de Guaymallén

A 30 años del crimen, el caso de Yoryi continúa presente en la memoria colectiva de Mendoza. La imagen del niño, vestido con una camisa blanca y un pantalón oscuro en la fotografía difundida durante su supuesta búsqueda, permanece intacta para muchos mendocinos.

Hoy, Ayrton Brian Godoy tendría 33 años. Sus restos descansan en el cementerio de Guaymallén, donde todavía vecinos y allegados se acercan para mantener viva la memoria de un niño cuya historia sigue siendo símbolo del horror y de la violencia contra las infancias.