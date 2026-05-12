"Me dispararon a mí": la grave denuncia de la víctima de abigeato en General Alvear

El caso de cuatrerismo en General Alvear sumó un nuevo capítulo tras el duro testimonio del productor que denunció haber sido interceptado y hasta baleado mientras perseguía a quienes le robaban ganado. La causa por abigeato , que involucra a un efectivo policial, generó fuerte preocupación en el sur de Mendoza .

En diáliogo con Noticiero Andino , la víctima, Ramón Carabajal, relató cómo fue la persecución contra los sospechosos . El productor aseguró que vecinos de la zona venían denunciando desde hacía meses reiterados robos de animales y movimientos sospechosos.

El productor ganadero que persiguió a los presuntos cuatreros en General Alvear rompió el silencio y relató el dramático episodio que terminó con un vuelco, disparos y la detención de varios involucrados, entre ellos un efectivo policial. El hecho ocurrió durante la noche del sábado y volvió a poner el foco sobre el delito de abigeato en el sur mendocino.

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“Dios estuvo con nosotros”: el testimonio tras el vuelco en plena persecución

“Dios estuvo con nosotros. El accidente que tuvimos pudo haber sido gravísimo. Gracias a los cinturones, mi esposa y yo solo sufrimos raspones y golpes menores”, expresó la víctima, identificada como Carabajal, al recordar la persecución que protagonizó tras recibir el aviso de que le estaban robando animales.

Según contó el productor, desde hace tiempo un grupo de vecinos de la zona rural se había organizado para realizar guardias nocturnas debido a los reiterados robos de ganado. “Con un grupo de vecinos nos organizamos para hacer guardias por la noche porque, casi todas las semanas, esta gente iba a levantar terneros, vacas o lo que encontraran”, explicó.

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El hombre aseguró que los sospechosos ya eran conocidos en la zona y que incluso algunos vecinos los tenían identificados desde hacía meses.

En el caso por abigeato en General Alvear, hay un policía detenido

De acuerdo con su testimonio, todo comenzó cerca de las 23 del sábado, cuando un familiar de la zona de Los Toldos lo alertó sobre movimientos sospechosos vinculados al robo de animales. Tras el llamado, Carabajal salió rápidamente en persecución de los delincuentes, aunque antes dio aviso a la Comisaría 26. A partir de ese alerta, se desplegó personal policial sobre las rutas 202 y 184. Sin embargo, el productor denunció una situación que generó enorme conmoción: aseguró haber visto un móvil de la Policía Rural haciendo señales a los sospechosos.

“Mientras iba persiguiéndolos veo que un móvil les hace señas con una linterna, los dejan pasar y salen al cruce mío”, sostuvo. Luego agregó un dato todavía más grave: “Uno de los agentes me disparó. Freno ahí nomás y le digo que yo no soy el delincuente, que soy el dueño de los animales y que ellos van adelante”.

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Tras ese momento de tensión, los efectivos comenzaron la persecución de los sospechosos. Con el correr de las horas se confirmó la detención de tres personas, una de ellas integrante de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR), situación que abrió una fuerte investigación judicial y administrativa.

El caso generó gran repercusión en la provincia, especialmente en el departamento de General Alvear, donde productores rurales vienen denunciando desde hace tiempo el hechos de robo de ganado.