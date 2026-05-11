Desbaratan una red de contrabando entre Chile y Mendoza tras un megaoperativo con más de 10 detenidos

La investigación comenzó a fines del año pasado tras distintos procedimientos realizados en la zona de alta montaña.

La Policía Federal Argentina desarticuló una organización criminal dedicada al contrabando de mercaderías desde Chile hacia Mendoza y secuestró productos valuados en cerca de 400 millones de pesos. El operativo ocurrió en una investigación coordinada por el Ministerio de Seguridad Nacional y la Justicia Federal.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA y permitió la detención de 13 personas , además del secuestro de dinero en efectivo, vehículos y una importante cantidad de artículos ingresados al país sin aval aduanero.

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La investigación comenzó a fines del año pasado tras distintos procedimientos realizados en la zona de alta montaña sobre la Ruta Nacional 7 , principal corredor internacional que conecta Mendoza con Chile a través del Paso Internacional Cristo Redentor.

La Policía Federal Argentina desarticuló una organización criminal dedicada al contrabando de mercaderías.

Según informaron fuentes oficiales, en octubre de 2025 se interceptaron vehículos que habían ingresado al país con mercadería de contrabando. A partir de esos procedimientos, el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Mendoza, encabezada por la fiscal María André y el auxiliar fiscal Lucas Parisi Garnica, detectó irregularidades e inconsistencias en las actuaciones vinculadas a esos secuestros, por lo que se ordenó profundizar la pesquisa.

Con intervención de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Mendoza, la investigación avanzó bajo estricta reserva y permitió establecer que la organización continuaba operando con el mismo modus operandi: ingresar mercadería desde Chile evadiendo controles aduaneros y migratorios.

La banda tenía como principales zonas de acción los departamentos mendocinos de Guaymallén, Capital y Uspallata

Operativos simultáneos y despliegue sobre la Ruta 7

Con las pruebas reunidas, la Justicia dispuso una serie de medidas coordinadas por la Policía Federal. Los efectivos desplegaron recursos humanos, móviles y tareas de vigilancia encubierta a lo largo de casi 150 kilómetros de la Ruta Nacional 7, entre Guaymallén y Uspallata.

Durante esos procedimientos fueron detenidas ocho personas y se secuestró una importante cantidad de mercadería ilegal

En paralelo, otro operativo realizado en la Terminal de Ómnibus de Guaymallén terminó con tres detenidos más y el secuestro de distintos elementos de interés para la causa.

Además, en simultáneo, los investigadores realizaron 10 allanamientos en Ciudad de Mendoza, Guaymallén y Luján de Cuyo, donde fueron arrestadas otras dos personas y se incautaron cuatro vehículos utilitarios utilizados presuntamente para el traslado de la mercadería.

pfa, operativo, mendoza Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron miles de productos sin documentación respaldatoria. Foto: Prensa PFA Mendoza

Millonario secuestro de mercadería ilegal

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron miles de productos sin documentación respaldatoria ni aval aduanero. Entre los elementos incautados había:

1760 pares de medias

680 pantalones

552 ojotas

480 juguetes

325 cartucheras

350 prendas de ropa interior

237 remeras

230 camperas

215 mochilas

145 tazas

129 termos

96 riñoneras

66 pantuflas

bolsos, gorras y mobiliario para el hogar

También fueron secuestrados teléfonos celulares, documentación considerada determinante para la investigación, 13 millones de pesos en efectivo y 2.000 dólares.

operativo, pfa, mendoza En paralelo, otro operativo realizado en la Terminal de Ómnibus de Guaymallén terminó con tres detenidos. Foto: Prensa PFA Mendoza

Amplio operativo conjunto

Debido a la magnitud del procedimiento, participaron distintas áreas de la Policía Federal, entre ellas el Departamento Investigaciones Federales Mendoza, las DUOF de San Juan y Guaymallén, y la Unidad Táctica de Intervención Territorial Cuyo.

También colaboraron agentes de la Dirección Nacional de Migraciones, personal de Aduana (ARCA) y preventores de la Municipalidad de Mendoza.

Los 13 detenidos quedaron alojados en dependencias del Servicio Penitenciario Federal en Mendoza y serán imputados por presunta infracción al Código Aduanero.