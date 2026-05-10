Avanza la causa por la muerte de Faustino en Maristas y crece el reclamo por una ley para escuelas de verano

La trágica muerte de Faustino, un niño de cinco años , ocurrida en la escuela de verano del Marista Rugby Club , generó conmoción en Mendoza. A más de un año del hecho, la causa judicial registró avances y volvió a tomar fuerza el reclamo por un proyecto de ley que regule el funcionamiento de estos espacios recreativos.

Actualmente, el expediente cuenta con cuatro personas imputadas . Sin embargo, el abogado de la familia, Gastón Andino , solicitó que la investigación avance sobre otros posibles responsables, entre ellos autoridades del club, coordinadores y personal vinculado a la empresa prestadora del servicio.

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Según explicó el letrado, en el expediente ya quedó acreditado que el predio no contaba con una pileta apta para niños. "La única pileta del predio es una pileta de adultos, con profundidades bastante considerables", sostuvo Andino.

Uno de los puntos centrales de la investigación está relacionado con las condiciones en las que funcionaba la colonia de verano. "Se estaba brindando un servicio de escuela de verano para niños en un predio que no estaba en condiciones ", afirmó el abogado.

marista club.jpg Uno de los puntos centrales de la investigación está relacionado con las condiciones en las que funcionaba la colonia de verano.

Además, señaló que el servicio era tercerizado, aunque no existía una formalización adecuada. "Era un servicio terciarizado, pero no estaba formalizado", agregó.

El proyecto de ley que aún espera tratamiento

En paralelo al avance judicial, volvió a instalarse el pedido para que la Legislatura provincial trate un proyecto de ley destinado a regular las escuelas de verano en Mendoza. La iniciativa fue presentada por la presidenta del bloque del Partido Justicialista, Adriana Cano, y ya obtuvo media sanción en el Senado, aunque todavía no fue debatida en la Cámara de Diputados.

Es un proyecto que venimos trabajando con participación de actores públicos y privados, profesores de educación física e instituciones de formación Es un proyecto que venimos trabajando con participación de actores públicos y privados, profesores de educación física e instituciones de formación

La propuesta contempla la creación de un registro provincial específico y establece requisitos vinculados a infraestructura, seguridad e idoneidad del personal.

Adriana Cano, candidata a intendente, septiembre 2023.jpg La iniciativa fue presentada por la presidenta del bloque del Partido Justicialista, Adriana Cano. Foto: Yemel Fil

"Creemos que estos vacíos legales hacen que las responsabilidades tarden en determinarse. Con una regulación clara, se podrían establecer condiciones y responsabilidades desde el inicio", afirmó Cano.

El pedido de la familia de Faustino

Mientras la investigación continúa, la familia de Faustino insistió en la necesidad de implementar medidas concretas para evitar nuevas tragedias. "Nosotros creemos que esto se podría haber evitado", expresaron.

También remarcaron la responsabilidad de los adultos a cargo de este tipo de actividades. "Somos los adultos los responsables de la vida de los chicos. Pensábamos que todo estaba en orden, pero después nos encontramos con que no todos eran profesores de educación física", señalaron.

Finalmente, reclamaron celeridad en el tratamiento legislativo. "Necesitamos que esta ley avance para que esté vigente antes del próximo verano. Queremos que ninguna otra familia tenga que pasar por esto", concluyeron.