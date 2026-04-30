Verónica Ojeda rompió en llanto en el juicio por Maradona y apuntó contra Luque: "Me decepcionó totalmente"

Ojeda afirmó que los acusados “mataron al padre de su hijo” y remarcó el impacto en Dieguito Fernando.

La sexta jornada del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sumó este jueves la ampliación del testimonio de Verónica Ojeda , quien volvió a presentarse ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro . La testigo describió el estado del exfutbolista en los días previos a su muerte con palabras contundentes: "estaba desfigurado, inflamado y enojado" .

En su relato también apuntó directamente contra el equipo médico, en especial contra el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov .

Crece la tensión en el juicio por Maradona con nuevas declaraciones y datos estremecedores

Ojeda, que ya había iniciado su declaración días atrás, profundizó en el rol de los profesionales de la salud durante la internación previa. Recordó que en la Clínica Olivos fue Cosachov quien le suministraba las "pastillas" a Maradona, en un contexto que ahora es eje de la investigación judicial.

También cuestionó las condiciones de la internación domiciliaria, al sostener que "no había aparatología ni para tomar la presión", y remarcó que el lugar elegido, en Tigre, "no era el adecuado".

juicio, diego maradona Ojeda, que ya había iniciado su declaración días atrás, profundizó en el rol de los profesionales de la salud. Foto: NA

El último encuentro con Maradona y un cuadro alarmante

En medio de momentos de tensión y angustia, Ojeda relató que el 23 de noviembre de 2020 fue la última vez que vio con vida al exfutbolista. Su descripción fue cruda: "Tenía olor en el cuerpo, estaba barbudo y era una pelota".

Luego de un cuarto intermedio por un cuadro emocional, la testigo agregó que durante sus visitas lo veía "ido, borracho y sin poder hablar", tanto en Bella Vista como en La Plata.

Consumo de alcohol y entorno cuestionado

Otro de los puntos que destacó fue el consumo de alcohol en la vivienda donde se encontraba Maradona. Según Ojeda, en la heladera había cervezas Corona, vino y bebidas energizantes Speed, pero "nunca vi un agua mineral".

Además, relató que llegó a comunicarse con el abogado Matías Morla tras encontrar marihuana en la habitación del exjugador Además, relató que llegó a comunicarse con el abogado Matías Morla tras encontrar marihuana en la habitación del exjugador

Ojeda sostuvo que intentó gestionar el traslado de Maradona a la Clínica Abril, al considerar que necesitaba una atención más adecuada. En ese contexto, mencionó a Maximiliano Pomargo y a la enfermera Dahiana Madrid como parte de las responsabilidades señaladas durante la audiencia, en respuesta a preguntas del abogado Fernando Burlando.

Diego Maradona Otro de los puntos que destacó fue el consumo de alcohol en la vivienda donde se encontraba Maradona.

También indicó que Vanesa Morla le habría transmitido la posibilidad de hablar con Luque para concretar la derivación, algo que finalmente no ocurrió.

La decepción con Leopoldo Luque

En uno de los tramos más personales de su declaración, Ojeda recordó la relación que mantenía con el neurocirujano: "Tenía una relación excelente, lo defendía, era un médico de diez. Creía absolutamente en él y me decepcionó totalmente", expresó.

leopoldo-luque-neurocirujano-de-diego-maradona-con-su-nuevo-aspecto-fisico-foto-leandro-herediatn-73OT4KAYWJF7ZENQCGUMHA32W4.avif En uno de los tramos más personales de su declaración, Ojeda recordó la relación que mantenía con el neurocirujano.

Durante la audiencia, Ojeda protagonizó un momento de tensión con el abogado Francisco Oneto, defensor de Luque.

Ante la exhibición de una historia clínica del año 2007, la testigo respondió: "Hablamos del 2007 y estamos en 2026", y cuestionó con dureza: "No entiendo cómo defendés a este monstruo".

Audios, acusaciones y denuncia de “manipulación”

En la jornada también se reprodujeron audios presentados por el fiscal Cosme Iribarren, en los que la psiquiatra Cosachov afirmaba que "Luque, vos y yo estamos en la misma línea", en una conversación con el psicólogo Carlos Díaz. En otro mensaje, Díaz preguntaba: "¿Quién es Verónica Ojeda?".

Ante estos elementos, la testigo denunció que en noviembre de 2020 había "manipulación" y sostuvo: "Son como una secta, eran personas que querían sacarle cosas a Diego".

El pedido de justicia y el impacto familiar

Visiblemente afectada, Ojeda afirmó que los acusados “mataron al padre de su hijo” y remarcó el impacto en Dieguito Fernando.

verónica ojeda, juicio maradona Finalmente, recordó el vínculo entre padre e hijo y cerró con un reclamo contundente. Foto: NA

Le sacaron lo más preciado que era su papá Le sacaron lo más preciado que era su papá

Finalmente, recordó el vínculo entre padre e hijo y cerró con un reclamo contundente: "Diego lo quería mucho a Luque. Hasta le regaló una moto. Quiero justicia".