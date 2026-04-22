Leopoldo Luque declarará por cuarta vez en el juicio por la muerte de Diego Maradona

El profesional continúa siendo una figura central en el debate oral.

El proceso judicial que investiga las circunstancias de la muerte de Diego Maradona suma un nuevo capítulo este jueves con la reaparición del neurocirujano Leopoldo Luque , uno de los principales imputados en la causa. La audiencia contará con declaraciones de efectivos policiales y profesionales de la salud que estuvieron vinculados al momento del fallecimiento del exfutbolista.

Según informaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas, Luque comparecerá por cuarta vez ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón , en el marco de una estrategia defensiva orientada a profundizar su rol en el tratamiento médico de Maradona durante sus últimos días.

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El profesional, quien fuera médico de confianza del ex capitán de la Selección argentina, continúa siendo una figura central en el debate oral que intenta determinar posibles responsabilidades penales en el fallecimiento ocurrido el 25 de noviembre de 2020 .

Testigos y cambios en el cronograma

En la misma jornada también prestarán testimonio tres efectivos policiales y un médico. Entre ellos se destaca la posible declaración de Juan Carlos Pinto, profesional de la empresa +Vida que firmó el acta de defunción y que hasta el momento no había podido presentarse debido a modificaciones en el desarrollo del juicio.

Por otro lado, la declaración del psicólogo Carlos Díaz, inicialmente prevista para esta audiencia, fue reprogramada para el martes 28 de abril.

Los relatos de la escena de la muerte

Entre los testimonios más relevantes figuran los de los policías que ingresaron a la vivienda del country San Andrés, en Tigre, donde falleció Maradona. El comisario Lucas Rodrigo Borge recordó haber encontrado al exfutbolista sin vida en su habitación.

"Estaba cubierto con una sábana blanca, vestía un short deportivo y una remera negra. Tenía la panza muy hinchada", señaló en declaraciones previas incorporadas al expediente.

Maradona juicio En la misma jornada también prestarán testimonio tres efectivos policiales y un médico NA

En tanto, el jefe del destacamento de Villa La Ñata, Lucas Farías, relató que acudió tras recibir un alerta por una descompensación. Según su testimonio, la escena le generó impacto.

Vi un bulto prominente en la cama, cubierto. Era evidente la contextura del cuerpo Vi un bulto prominente en la cama, cubierto. Era evidente la contextura del cuerpo

El fuerte testimonio de Gianinna Maradona

La audiencia anterior estuvo marcada por la extensa declaración de Gianinna Maradona, quien durante más de seis horas brindó un relato cargado de emoción y cuestionamientos hacia el equipo médico.

La hija del exfutbolista apuntó directamente contra Luque, el psicólogo Carlos Díaz y la psiquiatra Agustina Cosachov, al tiempo que describió las condiciones de la vivienda donde su padre cumplía la internación domiciliaria.

No había aparatología médica, ni desfibrilador, tampoco ambulancia. El lugar no estaba acondicionado para una internación No había aparatología médica, ni desfibrilador, tampoco ambulancia. El lugar no estaba acondicionado para una internación

Además, sostuvo que el día del fallecimiento el cuerpo presentaba signos alarmantes: "Estaba hinchado, con las manos deformadas y la panza parecía que iba a explotar", declaró.

gianinna maradona, juicio, diego maradona La audiencia anterior estuvo marcada por la extensa declaración de Gianinna Maradona

El juicio por la muerte de Maradona continúa avanzando con el objetivo de esclarecer si existió negligencia médica en el cuidado del exjugador durante sus últimos días. Las próximas audiencias serán determinantes para reconstruir lo ocurrido en el domicilio donde falleció uno de los máximos ídolos del fútbol mundial.