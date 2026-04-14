14 de abril de 2026
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Diego Maradona

Empezó el juicio por la muerte de Diego Maradona: la fiscalía habló de abandono y la defensa negó el delito

A cinco años de su muerte, comenzó el juicio que busca determinar si hubo responsabilidades penales en el fallecimiento de Diego Maradona. Los detalles.

A cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona, este martes comenzó un nuevo juicio

A cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona, este martes comenzó un nuevo juicio

Foto: NA

El proceso se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº7 de San Isidro, donde la fiscalía sostiene que el exfutbolista fue dejado en una situación de desamparo sanitario, mientras que las defensas aseguran que se trató de un cuadro médico complejo y que no hubo delito alguno.

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El debate oral comenzó alrededor de las 10, bajo la conducción de los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, quienes quedaron a cargo del tribunal tras la destitución de la jueza Julieta Makintach, apartada por haber autorizado y participado en un documental sobre el caso.

Embed - Juicio en la causa Nº 5597 ("Luque y otros") - Audiencia de apertura

Por el Ministerio Público intervienen los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, quienes impulsan la acusación contra el equipo médico y los responsables de la internación domiciliaria de Maradona.

Alegatos de apertura de la parte acusatoria: "Indiferencia criminal" y abandono

Durante la apertura de los alegatos, el fiscal Patricio Ferrari fue contundente al describir las condiciones en las que se encontraba el exfutbolista. "Una internación domiciliaria es un sanatorio en la casa, pero esto no pasó", afirmó ante el tribunal.

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El fiscal Patricio Ferrari fue contundente al describir las condiciones en las que se encontraba el exfutbolista

El fiscal Patricio Ferrari fue contundente al describir las condiciones en las que se encontraba el exfutbolista

Ferrari calificó a los imputados como un "grupo de improvisados" y aseguró que existieron múltiples señales de alerta que fueron ignoradas. "No hicieron nada para evitar que Maradona muriera. Empezó a morir 12 horas antes", sostuvo.

Diego gritaba, se ahogaba y hubo una indiferencia criminal Diego gritaba, se ahogaba y hubo una indiferencia criminal

El fiscal adelantó además que durante el juicio se expondrán conversaciones telefónicas como parte de la prueba.

Para Fernando Burlando "fue asesinado"

En representación de la familia, el abogado Fernando Burlando endureció aún más la postura acusatoria al afirmar que: "Diego Armando Maradona fue asesinado".

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En representación de la familia, el abogado Fernando Burlando endureció aún más la postura acusatoria

En representación de la familia, el abogado Fernando Burlando endureció aún más la postura acusatoria

Según el letrado, durante la internación domiciliaria el paciente estuvo rodeado de personas ajenas a su círculo habitual. "Jamás se escuchó el corazón de Maradona entre el 11 y el 25 de noviembre de 2020", aseguró.

Burlando también remarcó el estado físico del exfutbolista: "Estaba exageradamente edematizado. Para ellos estaba ‘hinchado’".

Lo de esta gente fue temerario. Se formó un entorno diabólico Lo de esta gente fue temerario. Se formó un entorno diabólico

La defensa: un cuadro médico complejo y sin delito

Por su parte, los abogados defensores rechazaron las acusaciones y sostuvieron que la muerte de Maradona se produjo por un infarto.

El abogado Francisco Oneto, defensor del médico Leopoldo Luque, afirmó: "Vamos a demostrar que murió de un infarto".

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El abogado Francisco Oneto, defensor del médico Leopoldo Luque, afirmó:

El abogado Francisco Oneto, defensor del médico Leopoldo Luque, afirmó: "Vamos a demostrar que murió de un infarto"

En la misma línea, el letrado Roberto Rallín destacó el vínculo entre el exfutbolista y su médico personal: "No hay nadie que dude de que Diego lo quería a Luque. Él pedía que solamente lo operara", sostuvo, y agregó que, de estar vivo, Maradona "pediría que no lo condenen".

El proceso judicial será determinante para esclarecer si hubo negligencia médica, abandono de persona o responsabilidad penal en la muerte de una de las figuras más emblemáticas del deporte mundial.

A lo largo de las audiencias, se analizarán pruebas, testimonios y peritajes que podrían definir el futuro de los imputados en un caso que conmocionó al país y sigue generando fuerte impacto social.

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