Impresionante choque y vuelco de una camioneta en Las Heras

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Por Sitio Andino Policiales







Un impactante accidente seguido de un vuelco ocurrió al mediodía del jueves en Las Heras y tuvo a tres vehículos involucrados. Como consecuencia del fuerte choque, una camioneta terminó completamente volcada y su conductor debió ser trasladado con heridas a la Clínica Santa Isabel de Hungría.

Choque y vuelco en Las Heras: cómo ocurrió el accidente El siniestro se registró alrededor de las 13, cuando un Fiat Palio circulaba hacia el sur por calle Bajada de Arrollabes. Por causas que son materia de investigación, el vehículo fue impactado desde atrás por una camioneta que, a su vez, colisionó contra otro automóvil que transitaba por Santiago del Estero en dirección este.

Producto de la violencia del impacto, la camioneta terminó volcada con las ruedas hacia arriba sobre la calzada.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió al conductor de la camioneta en el lugar y le diagnosticó varios politraumatismos, por lo que posteriormente fue derivado a la Clínica Santa Isabel de Hungría para una mejor atención médica.

En tanto, los demás conductores involucrados no presentaron lesiones de gravedad.