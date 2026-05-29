Importante operativo en Luján de Cuyo por abigeato

El lugar donde se realizó el allanamiento, en Luján de Cuyo.

Un importante operativo realizado por la Policía de Mendoza permitió rescatar más de 70 animales que eran mantenidos en condiciones irregulares en un criadero clandestino ubicado en Luján de Cuyo . El procedimiento se desarrolló en el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato y derivó además en la intervención judicial de dos personas vinculadas al predio.

El allanamiento fue llevado adelante por efectivos de la Delegación Centro de Policía Rural, con apoyo de personal de la Delegación Este, unidades montadas, motos policiales y organismos de control provinciales y municipales.

Las tareas se concentraron en un terreno ubicado sobre la Ruta 84, en la zona de Puesto Bechara.

Durante la inspección, l as autoridades detectaron un criadero clandestino de porcinos, ovinos y caprinos que funcionaba sin cumplir las condiciones sanitarias e higiénicas exigidas por la normativa vigente.

Criadero clandestino El procedimiento fue en Luján de Cuyo, donde rescataron a 70 animales.

Según informaron fuentes oficiales, los animales eran alimentados entre residuos y basura acumulada en distintos sectores del predio.

Los efectivos constataron además diversas infracciones relacionadas con maltrato animal, contaminación ambiental y violación de normas sanitarias. El terreno inspeccionado posee más de 130 hectáreas y presenta sectores de difícil acceso debido a la presencia de dunas, maleza, escombros y residuos.

Como resultado del operativo, la Policía Rural logró capturar y trasladar 69 porcinos y cuatro ovinos, que fueron derivados a espacios habilitados para garantizar su resguardo y bienestar. Los animales quedaron a disposición de la Justicia y de la Dirección Provincial de Ganadería.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que este tipo de procedimientos forman parte de las acciones que se desarrollan en distintos puntos de Mendoza para combatir el abigeato, prevenir la faena clandestina y evitar situaciones que puedan representar un riesgo sanitario para la población.

La investigación continúa mientras la Justicia analiza las responsabilidades de los involucrados y el estado general de los animales rescatados.