Conducía alcoholizado, perdió el control y chocó contra un portón en Luján de Cuyo

Durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 04:40, un conductor alcoholizado protagonizó un violento accidente en Luján de Cuyo al impactar contra el portón de ingreso del predio de la empresa El Cacique. El hecho ocurrió sobre la lateral sur de calle Paso, casi en la intersección con Terrada, en la zona de Carrodilla.

Según informaron fuentes policiales, el hecho fue advertido por el sereno de la empresa de colectivos El Cacique, quien alertó sobre la presencia de un conductor (V. F. de 37 años) a bordo de un Renault 12 que, minutos antes, había impactado contra el portón de ingreso al predio de control .

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Al llegar al lugar, el personal policial entrevistó al conductor, quien manifestó que sufrió la explosión de un neumático y que, debido a esa situación, perdió el dominio del vehículo, terminando por chocar contra el acceso de la empresa.

Posteriormente, se le realizó el correspondiente test de alcoholemia , que arrojó un resultado positivo de 1,91 gramos de alcohol por litro de sangre . Ante esta situación, los efectivos procedieron al secuestro del vehículo y de la licencia de conducir. Además, el hombre fue notificado por infracción al artículo 67 bis de la Ley Provincial N° 9099.

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La información oficial indica que, alrededor de las 03:50, a través de la frecuencia policial, efectivos reportaron la fuga del conductor (M. S., de 41 años) de una camioneta Toyota Hilux en la intersección de calles Quequén y Vélez Sarsfield, en Godoy Cruz, luego de que desobedeciera las indicaciones del personal actuante durante un procedimiento.

Tras una persecución de varias cuadras, los uniformados lograron interceptarlo y constataron que presentaba signos evidentes de ebriedad. Ante esta situación, se solicitó la presencia de personal de Tránsito, que le practicó el correspondiente test de alcoholemia.

El examen arrojó un resultado positivo de 1,27 gramos de alcohol por litro de sangre. Como consecuencia, se procedió a labrar las actuaciones correspondientes.