Susto por un incendio en pleno Acceso Este de Guaymallén

Un impactante incendio de un vehículo generó momentos de tensión durante la madrugada de este viernes en pleno Acceso Este, en Guaymallén, donde el propietario del rodado, junto a efectivos policiales y bomberos, debieron actuar de urgencia para intentar sofocar las llamas.

El hecho ocurrió cerca de las 2.03 sobre el Acceso Este, entre calles Estrada y Houssay, en la mano con dirección hacia el Este.

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Un llamado a la línea de emergencias alertó sobre un automóvil que se estaba incendiando en plena vía pública, por lo que rápidamente se desplazó personal policial y dotaciones de Bomberos.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron el incendio de una camioneta Volkswagen Tiguan 2.0, dominio OAD319, que terminó completamente consumida por el fuego pese al rápido accionar de los presentes.

incendio auto acceso este El incendio ocurrió en horas de la madrugada de este viernes.

La víctima fue identificada como Emanuel Sebastián Boero, de 44 años, domiciliado en Guaymallén. Según declaró el conductor, mientras circulaba por el Acceso Este observó una señal de alerta en el tablero del vehículo. Instantes después detuvo la marcha, descendió del rodado y advirtió que salían llamas desde la parte inferior del automóvil.

Ante la situación, el dueño del vehículo intentó controlar el foco ígneo mientras aguardaba la llegada de bomberos y personal policial, que trabajaron intensamente hasta lograr extinguir el incendio.

Pese al operativo, el vehículo sufrió daños totales y quedó completamente incinerado. Posteriormente, el propietario solicitó una grúa a la compañía de seguros para retirar el rodado de la zona.

Desde la Oficina Fiscal de Guaymallén informaron que no se dispusieron medidas judiciales sobre el hecho, ya que en principio se trataría de un desperfecto mecánico que derivó en el incendio.