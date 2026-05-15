Bomberos de Guaymallén le salvaron la vida a una familia tras un incendio en su casa

Bomberos Voluntarios de Guaymallén y del Cuartel Central le salvaron la vida a una familia entera que sufrió el incendio de su casa, en ese departamento, a tal punto que dos menores de edad de 9 y 10 años habían quedado atrapados en una habitación.

El siniestro ocurrió cerca de las 2 de este viernes en calle Rafael Obligado al 1.300, en Guaymallén, donde un incendio afectó gran parte del hogar, al parecer, tras un desperfecto en una estufa eléctrica.

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Como consecuencia del siniestro, una pareja sufrió quemaduras en varias partes del cuerpo y fue trasladada al hospital Lagomaggiore, donde ambos damnificados quedaron internados. En tanto que los menores fueron asistidos en el lugar, sin necesidad de traslado.

Según fuentes policiales, minutos antes de las 2 comenzaron a ingresar llamados al 911 que alertaba un incendio en una casa de calle Rafael Obligado al 1.300, en Guaymallén.

Los primeros en llegar a la escena fueron los Bomberos Voluntarios de Guaymallén, quienes lograron sofocar las llamas. Luego también trabajaron en la escena, el personal del Cuartel Central y efectivos de la Comisaría 25.

A esa altura, los padres habían logrado salir, aunque luego de sufrir varias quemaduras. Sin embargo, sus dos hijos, de 9 y 10 años, quedaron atrapados en una habitación, por lo que los bomberos debieron llegar hasta ese lugar para rescatarlos y salvarles la vida.

Finalmente lo lograron y los chicos resultaron ilesos, quedando al cuidado de uno de sus familiares por disposición del ETI.

Sus padres debieron ser trasladados al Lagomaggiore. El hombre sufrió quemaduras de segundo grado en abdomen y brazo izquierdo, mientras que la mujer padeció lesiones parciales en rostro, mano izquierda, cabello y espalda.

De acuerdo a las primeras pericias, el incendio se habría originado en una estufa eléctrica ubicada en la cocina-comedor. Ahora se espera por el resultado de las pericias para determinar qué fue lo que inició el fuego.