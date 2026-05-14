14 de mayo de 2026
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Sitio Andino
General Alvear

La pesadilla de un productor en General Alvear con la Policía Rural: su relato

Un productor de General Alvear denunció que la Policía Rural retuvo su ganado pese a estar en regla. El hombre habló de irregularidades y falta de capacitación.

Llovía, frenaron su camioneta y terminó viviendo una “pesadilla” con sus animales. (Ilustrativo)
  • Llovía, frenaron su camioneta y terminó viviendo una “pesadilla” con sus animales. (Ilustrativo)
  • Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
    Por Sitio Andino Policiales

    La denuncia de un ganadero mendocino volvió a poner bajo la lupa el accionar de la Policía Rural en General Alvear. Según relató el productor, sus animales fueron secuestrados durante un control pese a estar identificados legalmente y con todos los papeles correspondientes.

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    “No quisieron mirar las marcas”: la denuncia contra la Policía Rural

    Se trata de Federico Zolorzano, un productor que relató la situación en una entrevista con TVA General Alvear. Según explicó, el episodio ocurrió el viernes por la tarde, cuando trasladaba cinco vacas hacia su domicilio y fue interceptado por los efectivos a pocos kilómetros de llegar.

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    Me pidieron los papeles, se los di y miraron las vacas. Estaban marcadas, caravaneadas y señaladas, todo perfecto”, aseguró el hombre. Sin embargo, indicó que los policías argumentaron que, debido a la lluvia y el viento, no podían verificar correctamente las marcas de los animales.

    De acuerdo con el testimonio del productor, los efectivos permanecieron alrededor de una hora y media realizando consultas hasta que finalmente decidieron retener los animales. “No quisieron revisarlas porque llovía”, sostuvo Zolorzano, quien insistió en que el ganado tenía toda la identificación correspondiente.

    Las cinco vacas fueron trasladadas al corral de Alvear y el productor tuvo que acompañar el procedimiento. Allí debió firmar documentación y entregar la guía de traslado junto con la tarjeta verde del vehículo utilizado.

    Además, el productor denunció haber tenido que afrontar importantes gastos económicos para recuperar los animales. “Me cobraron 50 mil pesos en Ganadería y 150 mil en el corral del Estado”, afirmó. Además, cuestionó las condiciones en las que permaneció el ganado y el cálculo del cobro realizado por la estadía.

    El hombre manifestó su malestar por el accionar policial y pidió una mayor capacitación para quienes integran la fuerza rural. “Pido que capaciten a la Policía Rural o que pongan gente que sepa”, expresó.

    Polémica en torno al accionar de la Policía Rural en General Alvear

    La denuncia pública se conoce en un contexto especialmente sensible para la fuerza rural mendocina, luego de que el productor afectado por el robo de ganado el pasado domingo, Ramón Carabajal, denunciara que uno de los efectivos disparó contra él en medio de la persecución.

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