11 de mayo de 2026
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Gobierno de Mendoza

La obra energética anunciada por el Gobierno de Mendoza para resolver una demanda histórica en el sur

El Gobierno de Mendoza prepara la licitación de la línea de 132 KV entre Nihuil IV y General Alvear, obra clave para el anillado energético del sur.

La obra energética anunciada por el Gobierno de Mendoza para resolver una demanda histórica en el sur.

La obra energética anunciada por el Gobierno de Mendoza para resolver una demanda histórica en el sur.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Florencia Martinez del Rio

El Gobierno de Mendoza anunció el inicio del proceso licitatorio para completar el anillado energético en el sur provincial con la construcción de la línea de 132 KV entre Nihuil IV y General Alvear, con la que busca dar respuesta a un reclamo sostenido en ese departamento. Qué impacto tendrá para los usuarios.

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Se construirán alrededor de 90 kilómetros de Alta Tensión con recursos del Fondo para la Transición Energética (Fopiatzad). El proyecto cuenta con el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y los pliegos licitatorios ya están publicados.

Central Hidroeléctrica Nihuil IV, Los Nihuiles, San Rafael 02.jpeg
Central hidroeléctrica.

Central hidroeléctrica.

Para llegar a esta instancia se hicieron diversos análisis y se realizó una audiencia pública para abordar el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto.

Beneficios de la obra para el sur provincial

Con esta obra, el Gobierno busca reducir las limitaciones energéticas que históricamente afectaron al sur mendocino. La línea de 132 KV entre Nihuil IV y General Alvear cerrará el anillado energético del sur y dotará a la región de mayor potencia y estabilidad en el suministro para dar respuesta a los usuarios ante los picos de demanda durante el verano.

Además, tanto la Provincia como el municipio, pretenden que esto abra la puerta a nuevas inversiones industriales y productivas, al ofrecer mejores condiciones de abastecimiento eléctrico.

Estacion Transformadora San Rafael
Estación transformadora.

Estación transformadora.

Según aseguró el Ejecutivo, el servicio estará garantizado mientras se realicen los trabajos, ya que las empresas prestadoras cuentan con generadores preparados para reforzar el suministro y evitar inconvenientes durante el período de obra.

Cómo será la obra

Este proyecto consiste en la construcción de una Estación Transformadora, denominada ET Parque Industrial San Rafael 132/13,2 kV. Forma parte de un plan provincial para el fortalecimiento de puntos vulnerables de la red de servicio público e infraestructura eléctrica de Mendoza, en zonas de especial relevancia productiva y social, buscando el desarrollo estratégico desde un punto de vista eléctrico.

La obra fue anunciada tiempo atrás y es largamente esperada en General Alvear. La línea de alta tensión partirá desde Los Nihuiles hasta San Rafael, donde se edificará la nueva estación. Desde allí, otro tramo llegará hasta General Alvear, donde se conectará con la estación transformadora existente.

Entre las condiciones planteadas por el Ejecutivo en el pliego provisorio se señaló que habrá pautas ambientales que deberán ser tenidas en cuenta tomando como referencia lo establecido en la Resolución ENRE Nº 546/99 y en las normativas provinciales y municipales. Asimismo, se tendrán que mitigar posibles efectos en la seguridad de la población mediante el diseño y construcción de la línea respetando las normas vigentes que especifican la distancia mínima permitida entre la línea y el suelo.

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