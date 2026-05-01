Los fondos del resarcimiento sostuvieron la obra pública en Mendoza, en medio del freno nacional

El Gobierno defendió el nivel de inversión en infraestructura y explicó el rol clave de los fondos del resarcimiento en un contexto de ajuste nacional.

En la Asamblea Legislativa , el Gobierno destacó el avance de la obra pública en la provincia de Mendoza - impulsada por los recursos extraordinarios del Fondo del Resarcimiento - en un escenario nacional donde la inversión pública en infraestructura se redujo drásticamente y donde la construcción atraviesa uno de sus momentos más complejos en décadas.

En ese marco, se defendió un modelo de gestión apoyado ·en el orden fiscal, el financiamiento propio y la continuidad de proyectos estratégicos". El dato que se destacó es que "Mendoza destina el 14,5% de su gasto total a obra pública" , una proporción que el Ejecutivo calificó como “récord” en medio de la caída de la actividad a nivel país.

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Un contexto nacional que redefine el rol de las provincias

En la apertura de sesiones, se estacó la inversión en infraestructura en Mendoza en un contexto que desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, la obra pública dejó de ser una política activa del Estado nacional.

La paralización de proyectos, la suspensión de transferencias y el freno a nuevas licitaciones impactaron de lleno en las provincias, que durante años dependieron de esos recursos para sostener infraestructura.

En ese escenario, Mendoza decidió avanzar con un esquema propio, con la disponibilidad de los U$S1023 millones del Fondo del Resarcimiento como columna vertebral, que un año atrás decidió destinar a distintas obras frente a los frenos de La Pampa a la construcción de Portezuelo del Viento.

Esos fondos ya se destinaron casi en su totalidad a distintas así, más de 60 proyectos se inscriben en este esquema, abarcando áreas clave como agua potable, saneamiento, riego, energía y conectividad.

Los números que exhibió Cornejo muestra que 93 empresas participaron en las licitaciones, se presentaron 289 ofertas y el 74% de las adjudicaciones se realizó por debajo del presupuesto oficial.

Infraestructura vial: entre la integración y la deuda acumulada

El sistema vial aparece como uno de los grandes ejes de la política de infraestructura.

Cornejo aseguró que dejará 443 kilómetros de caminos en condiciones óptimas, un dato que busca mostrar una recuperación de años de atraso.

Las obras abarcan tanto corredores productivos como conexiones urbanas. Cabe aclarar que muchas de estas obras correspondían a la Nación, pero frente al parate, se firmó un convenio para que la Provincia pudiera intervenirlas. A cambio, se autorizó al cobro de peajes.

Entre ellas, la Ruta Nacional 143, en el tramo que une La Consulta con San Rafael, un corredor estratégico para la provincia; además la Ruta Provincial 22 (un tramo de lo que era RN7), el Acceso Sur y distintos tramos estratégicos del interior provincial.

Uno de los anuncios más relevantes es el puente en calle Aristóbulo del Valle, en Godoy Cruz, una obra que apunta a resolver un problema urbano histórico: la fragmentación generada por el Acceso Sur.

También se destaca la Doble Vía del Este, que busca mejorar la conexión entre departamentos productivos y la Ruta Nacional 7, clave para el comercio y la logística.

A esto se suman intervenciones en corredores rurales y productivos, como los 180 kilómetros entre Las Catitas y Monte Comán, fundamentales para la actividad agropecuaria.

Transporte: una apuesta a largo plazo

El desarrollo del Metrotranvía y el Tren de Cercanías aparece como una de las apuestas más ambiciosas del Gobierno. Con más del 70% de avance en sus nuevas etapas, el Metrotranvía busca consolidarse como una alternativa real de transporte en el Gran Mendoza.

El Tren de Cercanías apunta reducir la dependencia del transporte automotor, mejorar la movilidad y ordenar el crecimiento urbano, conectando el Este con el Gran Mendoza. En ese sentido, Cornejo anunció una ampliación significativa del proyecto original: aunque inicialmente se licitaron 33 km, se construirán 12,6 km adicionales.

Con esto, el trazado totalizará 45 km, atravesando Maipú hasta llegar a Luján de Cuyo, contando con un total de 19 paradores y estaciones. Esta obra permitirá que la red ferroviaria total de Mendoza alcance los 80 km

En paralelo, y tal como hizo en su discurso del 2025, volvió a prometer la implementación de SUBE y la digitalización del sistema en toda la provincia. Con esto apuntan a modernizar el servicio y mejorar la experiencia del usuario.

Agua y saneamiento: la infraestructura invisible pero crítica

En una provincia atravesada por la escasez hídrica, las obras de agua y saneamiento son estratégicas. El panorama respecto a la infraestructura de saneamiento es complejo.

El problema es estructural: redes antiguas, crecimiento urbano desordenado y un contexto climático cada vez más adverso.

Según Cornejo, la inversión supera los 198 millones de dólares, con proyectos que buscan ampliar la cobertura, modernizar plantas y mejorar la eficiencia del sistema.

Vivienda: los números frente a una demanda persistente

En materia habitacional, el gobernador destacó más de 5.000 soluciones habitacionales entregadas. El sistema se apoya en el recupero de cuotas, lo que le da cierta sustentabilidad. Aseguró que hoy 7 de cada 10 beneficiaros mantiene sus cuotas al día.

Sin embargo, el acceso a la vivienda sigue siendo uno de los principales problemas sociales. En ese sentido, anunció un programa de "primera vivienda para docentes".

Infraestructura social: salud, educación y seguridad

Desde el Gobierno también se destacó obras en salud, educación y seguridad.

La ampliación del Hospital Notti, nuevos centros de salud y obras escolares forman parte de la inversión sanitaria.

En seguridad, la incorporación de tecnología y la construcción de nuevas dependencias apuntan a mejorar la capacidad de respuesta del Estado.

Los puntos más destacados para obra pública

Uso de U$S 1.023 millones del Fondo del Resarcimiento

del Fondo del Resarcimiento Más de 60 proyectos en agua, energía, riego y conectividad

en agua, energía, riego y conectividad 74% de obras adjudicadas por debajo del presupuesto oficial

443 km de rutas en intervención o mejora

en intervención o mejora Obras nacionales asumidas por la Provincia con cobro de peajes

Corredores clave como Ruta 143, Acceso Sur y Ruta 22

Obras destacadas: puente Aristóbulo del Valle y Doble Vía del Este

Metrotranvía con más del 70% de avance

con más del 70% de avance Tren de Cercanías ampliado a 45 km

ampliado a 45 km Red ferroviaria total proyectada de 80 km

Promesa de implementación de SUBE y digitalización

Inversión superior a US$ 198 millones