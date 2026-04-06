Arrancó la obra en la Ruta Nacional 143 y hay una razón clave por la que es estratégica para Mendoza

Comenzaron las obras en la Ruta 143, un corredor que conecta el Valle de Uco con el sur mendocino.

El inicio de las obras de repavimentación de la Ruta Nacional 143 es una de las obras más esperadas desde hace décadas porque se trata de uno de los corredores viales más importantes de Mendoza , que está prácticamente en una situación de colapso por el crecimiento del tránsito. No se trata solo de una mejora en el asfalto: detrás de esta intervención hay un eje estratégico para la conectividad, la economía y el desarrollo del sur provincial.

La traza, que une San Carlos con San Rafael a lo largo de más de 100 kilómetros, es considerada una arteria clave dentro del esquema productivo mendocino.

Así fue el encuentro entre Javier Milei y José Antonio Kast, nuevo presidente de Chile

La Ruta 143 cumple una función central: conecta el Valle de Uco con el Sur de la provincia , articulando dos regiones productivas fundamentales. En ese recorrido no solo circulan vehículos particulares, sino también transporte de cargas, maquinaria agrícola y flujo turístico.

Esta conectividad es determinante para sectores como la vitivinicultura, la agricultura y la industria, que dependen de una red vial eficiente para movilizar su producción hacia mercados internos y externos.

Además, la ruta forma parte de un entramado más amplio de corredores que vinculan Mendoza con otras provincias y con el sistema logístico nacional.

Impacto en la producción y la logística

Uno de los puntos centrales de la obra tiene que ver con mejorar la transitabilidad en un camino que presentaba un fuerte deterioro tras décadas sin intervenciones de fondo. La traza tiene casi 60 años de antigüedad, lo que explica el desgaste acumulado.

La repavimentación permitirá reducir tiempos de traslado, mejorar la seguridad vial y optimizar costos logísticos para las empresas. En una provincia donde el transporte terrestre es clave, este tipo de obras impacta directamente en la competitividad de las economías regionales.

Turismo y desarrollo regional

Pero no todo pasa por la producción. La Ruta 143 también es un corredor turístico estratégico: conecta zonas de alto valor como el Valle de Uco con destinos del sur mendocino como San Rafael.

Este vínculo es clave para potenciar el movimiento turístico interno y facilitar la llegada de visitantes, en una provincia donde el turismo es uno de los motores económicos.

Una obra millonaria y estratégica

La intervención contempla la reconstrucción integral de 107 kilómetros, con trabajos sobre calzada, banquinas y accesos, en una obra que supera los $62.000 millones y que se ejecutará en distintos tramos.

El proyecto forma parte del paquete de obras financiadas con el Fondo del Resarcimiento, que la provincia decidió destinar a infraestructura clave ante la paralización de la obra pública nacional.

Los detalles de la obra

La inversión total prevista era de unos U$S40 millones, pero finalmente se adjudicó por alrededor de U$S 35 millones.

En cuanto a los plazos de ejecución, los tramos comprendidos entre Pareditas y el ingreso a San Rafael se realizarán en 12 meses; mientras que el tramo urbano -entre la Rotonda del Cristo y la Rotonda de Ingreso a la ciudad- demandará 18 meses.

Refuncionalización de la Ruta Nacional 143 - Ruta 143 - RN143

Las obras

Tramo 1, Rawson a Rotonda del Cristo/Ruta Prov. 150 : ensanche, repavimentación, banquinas, cordón cuneta, rotonda en El Toledano e intercambiador para el acceso al Aeropuerto. Adjudicada a la UTE Black Shadow–Constructora Horizonte por $8.300 millones

: ensanche, repavimentación, banquinas, cordón cuneta, rotonda en El Toledano e intercambiador para el acceso al Aeropuerto. Adjudicada a la UTE Black Shadow–Constructora Horizonte por $8.300 millones Tramo 2, Rotonda del Cristo a Río Seco de Las Peñas : repavimentación de 48 km, ensanche a 7,30 m, consolidación de banquinas y nueva señalética. Adjudicada a José Cartellone Construcciones Civiles por $22.286 millones.

: repavimentación de 48 km, ensanche a 7,30 m, consolidación de banquinas y nueva señalética. Adjudicada a José Cartellone Construcciones Civiles por $22.286 millones. Tramo 3, Río Seco a Pareditas/Ruta 40: repavimentación y ensanche de 48 km, banquinas consolidadas y señalética moderna. Adjudicada a Construcciones Electromecánicas del Oeste (CEOSA) por $21.818 millones.

Estas intervenciones generarán desvíos de tránsito.