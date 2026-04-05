Los cambios que se vienen en la Legislatura de Mendoza: nuevo tablero político y próximos debates

En poco menos de un mes, la Legislatura de Mendoza iniciará una nueva etapa con la renovación parcial de sus integrantes y la apertura del período de sesiones ordinarias el 1° de mayo. La reformulación del mapa político que se viene en la provincia y los temas más importantes que tendrá que discutir la Casa de las Leyes.

El Senado y Diputados se renovarán por mitades este año, como establece el sistema institucional de la provincia. Tras las elecciones legislativas de 2025 , el oficialismo no solo sostuvo la mayoría en ambas cámaras , sino que amplió su representación. Ingresarán 24 diputados y 19 senadores, quienes jurarán a fines de abril para integrarse al cuerpo legislativo.

Con la nueva conformación, el radicalismo (y sus aliados) será la primera fuerza parlamentaria. El justicialismo seguirá siendo la segunda, mientras que en tercer lugar quedarán algunos representantes repartidos de la exLa Unión Mendocina y el Partido Verde. Pero la expectativa está en el rol de los legisladores de La Libertad Avanza (LLA).

LLA conformó una alianza electoral con Cambia Mendoza y los buenos resultados electorales le permitirá al espacio comandado por Facundo Correa Llano , bajo el mando del presidente Javier Milei a nivel nacional, tener su bloque propio en la Legislatura. En principio, se espera que acompañen las votaciones del radicalismo.

bunker cambia mendoza, la libertad avanza, LLA, CM, elecciones legislativas 2025, facundo correa llano Facundo Correa Llano. Foto: Yemel Fil

Los representantes de La Libertad Avanza que ingresarán a la Legislatura a partir del 1 de mayo son:

Senadores

Macarena D’Ambrogio

María Pía Fanelli

Lucas Fosco

Carolina Loparco

Alejandra Gómez

Diputados

Pablo Castro

Federico Palazzo

Nicolás De Pedro Buttini,

María Inés Ramos

María Fernanda Kaufman

Estefanía Corvalán,

Cecilia Soler

A ellos se suman los ya asumidos Gustavo Cairo, en Diputados; y Beatriz Galiñares y Oscar Sevilla, en el Senado. Todos los nombres que conformarán la Legislatura desde mayo.

Los debates que se vienen en la Legislatura de Mendoza

El principal tema en la agenda legislativa será la reforma de la Constitución provincial enviada por el Ejecutivo para instaurar la autonomía municipal en los 18 departamentos. Esto habilitará a las comunas a dictar sus propias cartas orgánicas, bajo restricciones para la creación de nuevos impuestos y definiciones "claras" de competencias locales.

diputados, legislatura, 2026 Legislatura de Mendoza.

El proyecto deberá ser analizado en comisiones antes de llegar al recinto, donde deberá tener los dos tercios de los votos de ambas cámaras para ser sancionado. Luego tendrá que haber una consulta popular, es decir, la reforma se someterá a referéndum ciudadano en la próxima elección legislativa (sería en 2027). En caso de ser avalada por los mendocinos, posteriormente el Ejecutivo podrá promulgarla a través de un decreto y se incorporará a la Constitución.

A la Casa de las Leyes también podría llegar el debate por cambios en el sistema electoral, especificamente sobre las Primarias Abiertas, Simultáneas, y Obligatorias (PASO) de cara a los comicios de 2027, para los que ya empiezan a instalarse nombres para la sucesión de Alfredo Cornejo, a la espera del envío del proyecto del presidente Javier Milei, que eliminarlas a nivel nacional. Si la Casa Rosada así lo lograse, el radicalismo mendocino, defensor de ese método de selección de candidatos (y de resolución de internas partidarias), debería explicar por qué mantiene a nivel local un sistema que su principal aliado rechaza.

La iniciativa impulsada por la vicegobernadora Hebe Casado, la denominada "Ley Hojarasca", es otra de las que avanzarán este año. La segunda etapa se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados y comprende los años 1951-1975. La tercera etapa ya fue presentada y apunta a derogar 134 leyes sancionadas entre 1976 y 1990 consideradas en desuso, anacrónicas o que fueron sustituidas por normas posteriores.

La minería es otro de los temas fundamentales para el oficialismo. Luego de la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental de Malargüe Distrito Minero Occidental II, se espera la tercera etapa del proyecto que, actualmente, se encuentra en análisis por parte de especialistas de la Universidad Nacional de Cuyo y distintos organismos sectoriales para elaborar un informe técnico.