23 de mayo de 2026
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Mauricio Macri

Cena política y mensaje al futuro: Mauricio Macri y Alfredo Cornejo empiezan a mover fichas para 2027

El ex presidente, Mauricio Macri y el gobernador Alfredo Cornejo compartieron una cena en Mendoza. Qué hablaron y las fotos del encuentro.

Macri Cornejo
Por Sitio Andino Política

La visita del expresidente Mauricio Macri a la provincia de Mendoza concluyó con un encuentro de camaradería junto al gobernador Alfredo Cornejo, quien compartió una imagen y un mensaje en sus redes sociales tras la reunión. El mandatario provincial destacó el valor del diálogo y el intercambio de miradas sobre la situación económica y social que atraviesa tanto la Argentina como Mendoza.

“En su visita a Mendoza mantuve un encuentro de camaradería con el expresidente Mauricio Macri. Siempre es valioso poder dialogar y compartir miradas sobre la situación económica y social de la Argentina y de nuestra provincia”, expresó Cornejo en una publicación realizada en X, donde además remarcó la importancia de este tipo de encuentros políticos.

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El líder del PRO mantuvo varios encuentros con dirigentes partidarios.

Antes del evento PRO y la cena con Cornejo, Macri se reunió con dirigentes locales
Macri Cornejo
Alfredo Cornejo y Mauricio Macri compartieron una cena en Chacras de Coria.

Alfredo Cornejo y Mauricio Macri compartieron una cena en Chacras de Coria.

El gobernador mendocino también sostuvo que “son intercambios que aportan perspectiva y fortalecen el camino que estamos llevando adelante”, en referencia al vínculo político e institucional mantenido con el exmandatario nacional durante su paso por la provincia.

Lo que dejó el acto de Macri en Mendoza

Un año después de su última visita a Mendoza, Mauricio Macri volvió a encabezar un acto del PRO en el hotel Hilton de Guaymallén. En el coqueto salón donde el expresidente lideró un nuevo capítulo de la plataforma “Próximo Paso” —una especie de reedición del “Segundo Tiempo” que lanzó en 2021— se presentó la dirigencia amarilla local, con el condimento de la reaparición del sector vinculado a la vicegobernadora Hebe Casado. Pablo Priore y Lucas Faure, entre ellos. A la postre, la dirigencia que responde políticamente a la senadora Patricia Bullrich.

En su alocución ante la militancia, Macri volvió a marcar diferencias con Casa Rosada, aunque con un respaldo general al rumbo económico. El expresidente apeló a una metáfora náutica para describir las tensiones internas en el libertarismo y cuestionar al entorno de Javier Milei. Principalmente, a su hermana y secretaria de la Presidencia Karina Milei.

Los otros discursos en el acto del PRO en Mendoza

Previo a su discurso, hubo oradores locales y "foráneos". El armador del PRO Fernando De Andreis planteó que “el próximo paso” es pasar de la estabilización al progreso real, y subrayó que “la lealtad es con los valores, no con un gobierno”.

La ex vicepresidenta Gabriela Michetti, por su parte, reivindicó el rol del PRO en la construcción de equipos y en la defensa institucional, mientras que el intendente lujanino Esteban Allasino, anfitrión del acto y único jefe comunal amarillo en Mendoza, destacó la gestión local y convocó a fortalecer el espacio en el territorio, en sintonía con el mensaje de ampliación y reconstrucción partidaria que sobrevoló toda la jornada.

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