Mauricio Macri aseguró que Javier Milei "se ve como un profeta"

El expresidente Mauricio Macri afirmó este jueves que el presidente Javier Milei “se ve como un profeta” y definió su estilo de conducción como “un liderazgo emocional” .

Las declaraciones fueron realizadas durante una charla en la Universidad Austral, donde Macri participó de un panel junto a los ex presidentes Julio María Sanguinetti y Felipe González.

Consultado sobre la forma de liderar del actual mandatario argentino, Macri respondió : “Es un liderazgo emocional. Él se ve como un profeta . Hay que tener un equilibrio”.

La frase rápidamente generó repercusión en el ámbito político y volvió a exponer las diferencias de mirada entre ambos dirigentes.

Javier Milei Fundación Libertad

Mauricio Macri también habló de Trump y el FMI

Durante la exposición, Macri además se refirió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y comparó el vínculo que tuvo con su gestión respecto del actual gobierno de Milei.

“La gran diferencia entre el anterior y este es que Trump está entre la finitud de la vida”, sostuvo. Luego recordó el rol que tuvo Trump durante las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional en 2018.

“Él jugó un rol importante en 2018 con la ida al Fondo Monetario Internacional. Pero después no supo lograr que el FMI entienda el programa”, afirmó. Finalmente, Macri concluyó: “A este Trump no le importó más nada. Él decidió hacer algo y lo hizo con mucho menos que con lo del FMI, pero con más simbolismo”.