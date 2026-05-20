20 de mayo de 2026
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Mauricio Macri

Mauricio Macri desembarca en Mendoza y activa el armado político rumbo a 2027

Mauricio Macri regresa a la provincia para evaluar el escenario político de cara a 2027 y fortalecer lazos del PRO. La visita se da en un contexto de diferencias entre el PRO y La Libertad Avanza. Macri se reunirá con dirigentes del partido, intendentes y referentes regionales en un encuentro clave para el futuro opositor. Habrá cena con Cornejo.

Mauricio Macri junto al presidente del PRO de Mendoza, Gabriel Pradines.

Mauricio Macri junto al presidente del PRO de Mendoza, Gabriel Pradines.

Foto: Cristian Lozano
 Por Cecilia Zabala

En medio de la tensión política con el presidente Javier Milei y de un escenario opositor todavía en redefinición, Mauricio Macri volverá a pisar suelo mendocino con una agenda cargada de gestos políticos, reuniones reservadas y contactos estratégicos con dirigentes del PRO y aliados de la región.

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Y Mendoza aparece como una provincia clave para esa reconstrucción.

Mendoza, territorio aliado pero también laboratorio político

Aunque el cierre de la jornada incluirá una cena con el gobernador Alfredo Cornejo, el eje de la visita no estará puesto exclusivamente en la relación institucional con el mandatario mendocino, sino en la necesidad del PRO de volver a ordenar su estructura territorial y medir el clima político de cara al proceso electoral de 2027. En ese contexto, Macri viene reuniéndose con gobernadores que pertenecieron a lo que fue Juntos por el Cambio, entre ellos el mendocino.

La agenda comenzará con un almuerzo privado junto a dirigentes del PRO de distintas provincias, en un encuentro reducido y reservado que buscará analizar el escenario político nacional, el vínculo con el oficialismo libertario y el futuro del partido amarillo en el interior del país.

Luego, Macri mantendrá actividades junto al intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, uno de los dirigentes jóvenes del espacio que empieza a ganar volumen dentro del mapa político mendocino, aliado a Cambia Mendoza desde las últimas elecciones municipales.

Más tarde, a las 18, encabezará del encuentro “Próximo Paso - Cuyo”, que se realizará en el Hotel Hilton de Guaymallén y reunirá a referentes partidarios, empresarios y dirigentes de la región.

La tensión con Milei y la disputa por el liderazgo opositor

La reaparición de Macri en Mendoza también ocurre en un momento donde el expresidente busca evitar que el PRO quede absorbido completamente por La Libertad Avanza.

Si bien en varias provincias continúan existiendo acuerdos legislativos y coincidencias con el Gobierno nacional, dentro del macrismo crece la preocupación por la pérdida de identidad partidaria y por el avance libertario sobre dirigentes y estructuras históricas del PRO.

En ese contexto, el desembarco en Mendoza tiene una doble lectura: fortalecer vínculos con gobernadores y dirigentes territoriales que aún conservan volumen político propio, y empezar a reconstruir una red de poder pensando en el escenario pos Milei.

La provincia, además, representa un caso particular dentro del tablero nacional. Cornejo mantiene un vínculo pragmático con la Casa Rosada y ha respaldado varias de las políticas impulsadas por Milei, pero al mismo tiempo conserva autonomía política y estructura territorial propia.

Por eso, la visita de Macri también será observada como un movimiento de reposicionamiento interno dentro de la oposición no peronista, en un momento donde todavía nadie se anima a definir cómo llegará ese espacio a las elecciones de 2027.

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