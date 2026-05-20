El ex autódromo de Mendoza tendrá nueva vida: de ícono del automovilismo a polo deportivo y urbano

El autódromo General San Martín, un gigante que quedó fuera de época
Durante décadas, el autódromo fue uno de los circuitos más importantes del país. Supo albergar competencias nacionales de primer nivel y formar parte del mapa grande del automovilismo argentino. Sin embargo, el paso del tiempo lo fue dejando atrás. Las razones son múltiples:
Las nuevas exigencias tecnológicas y de seguridad del automovilismo moderno.
La caída de ingresos para su mantenimiento.
Y, sobre todo, el crecimiento urbano que lo rodeó.
Hoy, lo que alguna vez fue un ícono deportivo quedó atrapado entre barrios, volviendo inviable la actividad automovilística en ese espacio.
predio del ex Autódromo General San Martín
El predio del autódromo General San Martín sufrirá una importante reconversión.
El autódromo de Mendoza: de la ruina a oportunidad urbana
Destinar el espacio a actividades deportivas, recreativas y afines.
Impulsar una planificación integral bajo normas ambientales.
Dividir y ordenar el terreno para futuros proyectos.
Promover el trabajo conjunto entre el Estado y organizaciones.
Además, se destaca su ubicación estratégica: cerca de centros urbanos y con buena accesibilidad, lo que lo convierte en una pieza clave para la renovación del oeste capitalino.
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La Ley fue sancionada por el Senado de Mendoza.
Qué puede venir ahora con el exautódromo General San Martín
La reconversión del exautódromo abre múltiples escenarios. Aunque la ley no define usos específicos, deja la puerta abierta a:
Parques deportivos.
Espacios verdes urbanos.
Centros recreativos.
Infraestructura para actividades comunitarias.
El desafío será equilibrar desarrollo urbano, acceso público y sustentabilidad.
El valor simbólico del cambio del autódromo de Mendoza
Más allá del proyecto en sí, la decisión marca un cambio de época: Mendoza deja atrás un símbolo del automovilismo para apostar a un modelo de ciudad más integrado, donde el deporte y el espacio público ganan protagonismo.
El viejo trazado, que alguna vez vibró con motores, se convertirá ahora en un lugar de encuentro para miles de mendocinos.