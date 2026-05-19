19 de mayo de 2026
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Vuelo

Pilotos de la Fuerza Aérea ya vuelan solos los cazas F-16 en Estados Unidos

Pilotos de la FAA alcanzaron realizaron el primer vuelo solos, en el marco del programa “Peace Cóndor”, que prepara la incorporación de los cazas F-16 a la Argentina. El entrenamiento se desarrolla en Estados Unidos.

Pilotos argentinos ya vuelan solos los F-16 en Estados Unidos.

Pilotos argentinos ya vuelan solos los F-16 en Estados Unidos.

Por Sitio Andino Política

La incorporación de los aviones F-16 a la Argentina comenzó a mostrar uno de sus avances más importantes: pilotos de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) realizaron por primera vez vuelos en solitario a bordo de estas aeronaves de combate en Estados Unidos.

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Los oficiales argentinos se encuentran actualmente en la Base de Tucson, Arizona, donde funciona el 195th Fighter Squadron de la Guardia Aérea Nacional de ese estado. La unidad es considerada uno de los principales centros de entrenamiento de F-16 del mundo y recibe habitualmente a pilotos de países aliados de Estados Unidos.

El “vuelo solo” representa un hito dentro del proceso de formación. Significa que el piloto logró completar satisfactoriamente las etapas previas de instrucción y está habilitado para comandar de manera autónoma el caza supersónico.

El entrenamiento de los pilotos argentinos

Según informó la Fuerza Aérea Argentina, el grupo de aviadores seleccionado atravesó exigentes evaluaciones técnicas y operativas antes de acceder a los cursos avanzados de transición al F-16.

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Los aviadores de la FAA alcanzaron un hito histórico en el marco del programa “Peace Cóndor”.

Los aviadores de la FAA alcanzaron un hito histórico en el marco del programa “Peace Cóndor”.

Los oficiales fueron habilitados de manera directa para ingresar al denominado “B-Course” de F-16 y también al curso “Introduction to Fighter Fundamentals” en aeronaves T-38C Talon, utilizadas por la Fuerza Aérea de Estados Unidos para entrenamiento avanzado de combate.

Previo al despliegue en Norteamérica, los pilotos realizaron entrenamiento físico intensivo y mantuvieron aptitud operacional en el sistema IA-63 Pampa III, uno de los aviones desarrollados por la industria aeronáutica argentina.

A eso se sumó la incorporación de simuladores tácticos “DART”, provenientes de Dinamarca, que replican la aviónica y capacidades de combate del F-16 y permiten entrenamientos de alta complejidad antes del vuelo real.

Dominio del inglés y doctrina OTAN

Otro de los aspectos centrales del programa de formación tiene relación con el idioma y la adaptación doctrinaria. Desde la FAA destacaron que los pilotos seleccionados alcanzaron un nivel de competencia lingüística superior al 95%, condición clave para operar dentro de los estándares de la Fuerza Aérea estadounidense.

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F-16 argentinos: pilotos de la Fuerza Aérea ya vuelan solos los cazas en Estados Unidos.

F-16 argentinos: pilotos de la Fuerza Aérea ya vuelan solos los cazas en Estados Unidos.

Además del inglés técnico aeronáutico, los oficiales argentinos trabajan en la incorporación de doctrinas operativas OTAN y procedimientos utilizados por la USAF, un aspecto considerado fundamental para el empleo moderno de aeronaves de combate de cuarta generación.

La transición implica no solo aprender a pilotear el avión, sino también incorporar nuevos esquemas tácticos, sistemas de combate y metodologías de operación compatibles con fuerzas aéreas occidentales.

La llegada de los F-16 a la Argentina

La compra de los F-16 fue anunciada oficialmente en 2024 y contempla la incorporación de 24 aeronaves provenientes de Dinamarca. Se trata de aviones modernizados bajo estándar F-16AM/BM, con mejoras en aviónica, radares y sistemas de combate.

La operación es considerada estratégica por el Gobierno nacional y la Fuerza Aérea debido a que permitirá recuperar capacidades supersónicas que Argentina perdió tras la salida de servicio de los Mirage en 2015.

Las aeronaves estarán destinadas principalmente a la VI Brigada Aérea de Tandil, donde ya comenzaron trabajos de infraestructura y adecuación para recibir el nuevo sistema de armas.

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