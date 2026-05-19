Los motivos de la renuncia de Justo José Báscolo como coordinador del paso Cristo Redentor

Justo José Báscolo renunció a su cargo de coordinador del Sistema Integrado Cristo Redentor , un rol clave en la provincia de Mendoza para gestionar el paso a Chile . Las diferencias con las autoridades nacionales y los reiterados problemas en las instalaciones volvieron a generar la salida del exmilitar. Camioneros expresaron su preocupación ante la acefalía.

Báscolo presentó su renuncia el lunes pasado como titular del cruce internacional, una tarea de permanente vínculo con los responsables del lado chileno para el manejo de la circulación del corredor por el que transitan miles de personas. Esto se dio sin previo aviso para la Provincia y generó incertidumbre en la previa del cambio de horario del paso con motivo de la llegada del invierno, que será el 1° de junio.

La salida de Báscolo se produjo en medio de crecientes tensiones con las autoridades nacionales encargadas de la coordinación fronteriza.Báscolo dejó su cargo al verse sin capacidad para resolver los cuestionamientos por el estado operativo del complejo fronterizo, apuntando directamente a la falta de apoyo a su gestión por parte de la Nación. Todas las flechas apuntan a Enzo Cassia, responsable de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras, que depende del Ministerio del Interior.

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La queja de los camioneros y posibles protestas

La Asociación de Camioneros Unidos emitió un comunicado para manifestar su preocupación, tras la salida del coordinador, e instar a la Nación que mejore la gestión del paso.

"Las instalaciones están sin mantenimiento, los caminos al complejo aduanero intransitables, le pedimos que el responsable directo, el señor Enzo Cassia, del Ministerio del Interior, encause esto y se dedique y haga para lo que fue nombrado en ese cargo, su sueldo sale de nosotros, los contribuyentes, desde que llegó no hace nada y no deja hacer nada", expresaron los camioneros nucleados en la ACCUM.

A su vez, indicaron que "la aduana es un desastre" desde que el Gobierno de Mendoza gestionó para que llevaran la Región a Mendoza. "En lugar de mejorar todo empeora, antes, aducían falta de gente, trámites burocráticos, etc, hoy mostraron que son cargos puestos a dedos y que no llegan a cumplir con las expectativas".

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"Nos preguntamos por qué no hacen lo que el Presidente quiere, parecen enemigos de sus ideas poniendo trabas en vez de agilizar el sistema operativo, liberando zonas, encerrándose tras un escritorio", señaló la asociación que tiene como titular a Norberto Fernández.

Además, los transportistas amenazaron con tomar medidas de fuerza, señalando que hacen responsables a las autoridades de "las medidas" que puedan "llegar a tomar en forma de protesta".

Otra renuncia de José Báscolo

No es la primera vez que Báscolo renuncia su cargo como coordinador del paso. En el año 2023 se alejó por diferencias con las autoridades chilenas por el funcionamiento del cruce, en medio de críticas por los constantes cierres.

En ese entonces argumentó el motivo de su portazo: "No están dadas las condiciones adecuadas para continuar con el gobierno y administración de los Centros de Fronteras, como así para la toma de decisiones en el marco de los acuerdo y tratados con Chile". Fue reemplazado por Daniel Galdeano, pero en 2024 el comandante retirado regresó al cargo.