19 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Justo José Báscolo

Los motivos de la renuncia de Justo José Báscolo como coordinador del paso Cristo Redentor

Justo José Báscolo renunció a su cargo, clave en la provincia de Mendoza para gestionar el paso a Chile.

Renunció Justo José Báscolo como coordinador del paso Cristo Redentor.

Renunció Justo José Báscolo como coordinador del paso Cristo Redentor.

Foto: Vialidad Nacional
 Por Florencia Martinez del Rio

Justo José Báscolo renunció a su cargo de coordinador del Sistema Integrado Cristo Redentor, un rol clave en la provincia de Mendoza para gestionar el paso a Chile. Las diferencias con las autoridades nacionales y los reiterados problemas en las instalaciones volvieron a generar la salida del exmilitar. Camioneros expresaron su preocupación ante la acefalía.

Lee además
La respuesta de Andrés Lombardi tras ser denunciado por no reemplazar la banca de Janina Ortiz.

La respuesta de Lombardi tras ser denunciado por no reemplazar la banca de Janina Ortiz
A cuidar el gas Se acaban los subsidios de zona fria para la mayoría de lo s usuarios

Zona Fría en riesgo: millones de hogares podrían perder descuentos en la factura de gas

Báscolo presentó su renuncia el lunes pasado como titular del cruce internacional, una tarea de permanente vínculo con los responsables del lado chileno para el manejo de la circulación del corredor por el que transitan miles de personas. Esto se dio sin previo aviso para la Provincia y generó incertidumbre en la previa del cambio de horario del paso con motivo de la llegada del invierno, que será el 1° de junio.

Los motivos de la salida de Justo José Báscolo

La salida de Báscolo se produjo en medio de crecientes tensiones con las autoridades nacionales encargadas de la coordinación fronteriza.Báscolo dejó su cargo al verse sin capacidad para resolver los cuestionamientos por el estado operativo del complejo fronterizo, apuntando directamente a la falta de apoyo a su gestión por parte de la Nación. Todas las flechas apuntan a Enzo Cassia, responsable de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras, que depende del Ministerio del Interior.

paso internacional los libertadores chile sistema cristo redentor horcones

La queja de los camioneros y posibles protestas

La Asociación de Camioneros Unidos emitió un comunicado para manifestar su preocupación, tras la salida del coordinador, e instar a la Nación que mejore la gestión del paso.

"Las instalaciones están sin mantenimiento, los caminos al complejo aduanero intransitables, le pedimos que el responsable directo, el señor Enzo Cassia, del Ministerio del Interior, encause esto y se dedique y haga para lo que fue nombrado en ese cargo, su sueldo sale de nosotros, los contribuyentes, desde que llegó no hace nada y no deja hacer nada", expresaron los camioneros nucleados en la ACCUM.

A su vez, indicaron que "la aduana es un desastre" desde que el Gobierno de Mendoza gestionó para que llevaran la Región a Mendoza. "En lugar de mejorar todo empeora, antes, aducían falta de gente, trámites burocráticos, etc, hoy mostraron que son cargos puestos a dedos y que no llegan a cumplir con las expectativas".

ruta a chile, chile, camino, camiones, montaña, alta montaña.jpg

"Nos preguntamos por qué no hacen lo que el Presidente quiere, parecen enemigos de sus ideas poniendo trabas en vez de agilizar el sistema operativo, liberando zonas, encerrándose tras un escritorio", señaló la asociación que tiene como titular a Norberto Fernández.

Además, los transportistas amenazaron con tomar medidas de fuerza, señalando que hacen responsables a las autoridades de "las medidas" que puedan "llegar a tomar en forma de protesta".

Otra renuncia de José Báscolo

No es la primera vez que Báscolo renuncia su cargo como coordinador del paso. En el año 2023 se alejó por diferencias con las autoridades chilenas por el funcionamiento del cruce, en medio de críticas por los constantes cierres.

En ese entonces argumentó el motivo de su portazo: "No están dadas las condiciones adecuadas para continuar con el gobierno y administración de los Centros de Fronteras, como así para la toma de decisiones en el marco de los acuerdo y tratados con Chile". Fue reemplazado por Daniel Galdeano, pero en 2024 el comandante retirado regresó al cargo.

Temas
Seguí leyendo

La crítica de una senadora mendocina a la ley de armas: "Pone en riesgo a la sociedad"

El caso Bento suma otro capítulo: la Fiscalía apeló el fallo que lo condenó a 18 años de cárcel

Escala el conflicto en el Sur por el gasoducto: "Si Molero no paga, Alvear se quedaría sin gas"

Milei lleva la Semana Argentina a París: ¿Qué busca el Gobierno?

Interna en el Gobierno: piden la intervención de Javier Milei y el PRO le responde a Menem

Mendoza actualiza su inventario de gases de efecto invernadero y apunta a la carbono neutralidad

Luis Petri se despegó de la polémica por compras de aviones: "Lo denuncié yo"

El Gobierno recortó fondos para obras en la Ruta Nacional 40, una de las más deterioradas

LO QUE SE LEE AHORA
La respuesta de Andrés Lombardi tras ser denunciado por no reemplazar la banca de Janina Ortiz.

La respuesta de Lombardi tras ser denunciado por no reemplazar la banca de Janina Ortiz

Las Más Leídas

Condenaron a un abogado a pagar una millonaria indemnización a su excliente por mala praxis

El descuido de un abogado que terminó en una condena millonaria a favor de su cliente

Repechaje en Gran Hermano 2026: quiénes entran, los que se bajaron y cómo cambia el juego el miércoles

Escándalo en Gran Hermano con la lista del repechaje y dos figuras que pegaron el portazo en vivo

Ahora será la Cámara Federal de Casación Penal la que deberá revisar tanto los cuestionamientos de la defensa

El caso Bento suma otro capítulo: la Fiscalía apeló el fallo que lo condenó a 18 años de cárcel

A días de la inauguración del gasoducto, escala el conflicto entre departamentos. video

Escala el conflicto en el Sur por el gasoducto: "Si Molero no paga, Alvear se quedaría sin gas"

Diversas producciones regionales se beneficiarian con el proyecto presentado por los diputados de Mendoza y San Juan

Mendoza y San Juan van contra las bebidas azucaradas con una nueva ley nacional