18 de mayo de 2026
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Arma

Anabel Fernández Sagasti criticó la ley de armas: "Una desregulación peligrosa"

La legisladora mendocina cuestionó la norma aprobada en el Senado y apuntó contra el Gobierno por “flexibilizar controles” y “liberar el mercado”.

La legisladora peronista cuestionó la ley sancionada en el Congreso.

La legisladora peronista cuestionó la ley sancionada en el Congreso.

Foto: NA
Por Sitio Andino Política

Tras la sanción en el Senado de la ley de regularización de armas y la extensión del Programa de Entrega Voluntaria, la senadora nacional por Mendoza (Justicialista) Anabel Fernández Sagasti salió con dureza a cuestionar la norma y el rumbo del Gobierno nacional en materia de seguridad.

A través de una nota de opinión, la legisladora advirtió que la iniciativa “corona una etapa de flexibilización en la política de armas de fuego” y alertó sobre sus posibles consecuencias.

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Anabel Fernández Sagasti: “Se está cambiando el paradigma del desarme”

Sagasti planteó que la discusión sobre seguridad en Argentina “ha cruzado una frontera peligrosísima” y cuestionó el enfoque del oficialismo.

Lo que presenciamos es un cambio profundo que tira por la borda una visión sostenida desde el retorno de la democracia”, sostuvo. En esa línea, afirmó que “se está cambiando el paradigma del desarme y la cultura de la no violencia por la política de ‘el que quiera estar armado, que lo esté’”.

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Para la senadora, este enfoque implica que “el Estado renuncia a su obligación indelegable de brindar seguridad” y traslada esa responsabilidad a los ciudadanos.

La legisladora vinculó la ley sancionada con una serie de medidas previas del Ejecutivo y aseguró que “no apareció de la nada, sino que es la pieza final de decisiones tomadas para liberar el mercado de armas”.

En ese sentido, cuestionó decretos recientes y advirtió que “se está desprotegiendo a la sociedad y pasando por encima de compromisos internacionales”.

La seguridad de nuestra gente no puede ser una mercancía que se compra en una armería”, afirmó, y agregó: “la paz de nuestras familias no puede quedar sometida a un experimento de libre mercado”.

Nueva Ley de armas: el ejemplo de Mendoza y la preocupación por los jóvenes

Sagasti también apeló a un caso ocurrido en la provincia para reforzar su postura. Recordó el episodio de 2025 en La Paz, donde una niña ingresó con un arma a una escuela, y señaló que “es el reflejo de una sociedad que está dejando de cuidar a sus chicos”.

¿A quién le están dando la libertad con estas leyes? ¿A los padres o a los delincuentes?”, se preguntó, y remarcó que “la verdadera libertad es que tu hijo vaya a estudiar y vuelva sano a casa”.

Además, criticó la baja en la edad para acceder a la condición de legítimo usuario: “A un adolescente que recién termina la secundaria le facilitan los papeles para que compre un arma”.

Anabel Fernánde Sagasti, Senado de la Nación, distinción a deportistas 26-08-25
Anabel Fernández Sagasti cuestionó la nueva Ley de armas sancionada en el Congreso.

Anabel Fernández Sagasti cuestionó la nueva Ley de armas sancionada en el Congreso.

Advertencia por el impacto en la seguridad y el delito

Otro de los ejes centrales de su planteo fue la relación entre armas legales y delito. “Las armas legales y las del delito no pertenecen a mundos distintos; están totalmente conectadas”, afirmó.

En esa línea, advirtió sobre el uso de testaferros y sostuvo que “al eliminar controles, las bandas pueden mandar a un joven sin antecedentes a comprar un arma que en horas termina en el mercado ilegal”.

También cuestionó la capacidad de control estatal y aseguró que “hoy el sistema es un teatro de papeles que no resiste la menor inspección”.

Sagasti remarcó además el impacto en la violencia de género y sostuvo que “uno de cada cuatro femicidios es cometido con armas de fuego”.

Es sumamente improbable que un arma en el hogar se use para la defensa; por el contrario, aumenta las posibilidades de accidentes, suicidios o desenlaces fatales”, señaló.

En el cierre, dejó una advertencia política y social: “No queremos que Mendoza se convierta en el Lejano Oeste”, y concluyó que “la seguridad tiene que garantizarla el Estado, no puede quedar librada al ‘sálvese quien pueda’”.

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