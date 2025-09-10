La Paz: el momento en el que la menor dispara frente a policías

Alumna atrincherada en una escuela

Conmoción por una menor que llevó un arma a una escuela de La Paz, disparó varias veces y se atrincheró. Continúa la negociación. Los videos del momento.

 Por Pablo Segura

Una fuerte conmoción envuelve a toda la provincia luego de en La Paz una menor de 14 años llevara un arma de fuego a la escuela, donde efectuó varios disparos, algunos de estos, mientras personal policial intentaba que deponga su accionar, obligando a las autoridades a evacuar todo el establecimiento.

Hasta cerca de las 12, la menor permanecía atrincherada en un patio internado de la escuela Marcelino Blanco, en La Paz, donde trabajan decenas de efectivos de distintas fuerzas de seguridad.

Las autoridades de la Policía de Mendoza confirmaron que no hubo heridos.

Según fuentes judiciales, el hecho ocurrió cerca de las 9 de este miércoles cuando la menor, de 14 años, desenfundó un arma que sería de su padre policía.

Con la pistola efectuó dos disparos, lo que generó un enorme revuelo en la escuela, que debió ser evacuada de inmediato. Mientras tanto, la alumna se atrincheró en un patio interno del establecimiento.

La gravedad del caso generó que efectivos del GRIS (Grupo de Resoluciones de Incidentes y Secuestros) y GES (Grupo Especial de Seguridad), viajaran de inmediato, en helicóptero, hacia La Paz, para intervenir en el conflicto.

Mientras tanto, efectivos policiales de La Paz irrumpieron en la escuela y en ese momento, la menor volvió a disparar. La alumna es hija de un policía de San Luis y porta una pistola calibre 9 milímetros.

Un negociador del GRIS ya se encuentra en el lugar, intentando lograr que la menor se entregue.

