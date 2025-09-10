Repercusión

El Director General de Policías resaltó la importancia del abordaje interministerial para resolver el atrincheramiento de la niña en La Paz.

Marcelo Calipo sobre lo sucedido en La Paz: "Nunca hemos tenido un caso como el que vivimos hoy"

Foto: Cristian Lozano
 Por Sofía Pons

El director general de Policías, Marcelo Calipo, expresó su asombro ante el hecho que tuvo en vilo a toda la provincia y el país. "Nunca hemos tenido un caso como el que vivimos hoy", manifestó después de que un equipo de especialistas resolviera el atrincheramiento de una joven armada, de 14 años, en una escuela del departamento de La Paz.

Más de cinco horas pasaron para que la niña finalmente suelte el arma, que sería de su padre, un policía que pertenece a la fuerza de la vecina provincia de San Luis, según detalló la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus. La comunidad educativa fue evacuada inmediatamente después de que la chica efectuara tres disparos, que afortunadamente no lastimaron a nadie.

"Se hizo un gran trabajo de abordaje interdisciplinario, interministerial, y gracias a Dios le pudimos sacar esa arma de fuego a la niña", expresó Calipo.

Las autoridades provinciales brindaron una conferencia de prensa tras la finalización del operativo.

Un hecho sin precedentes en La Paz y en la provincia

La comunidad educativa de la escuela Marcelino Blanco vivió horas de tensión ante un susto inesperado. "No hay antecedentes, es la primera vez en la provincia. Creo que es el segundo caso en Latinoamérica, recuerdo un suceso parecido en 2004", indicó Calipo.

La ministra Rus dijo que mantiene buena relación con las autoridades de San Luis, con quienes se comunicó en busca de colaboración para resolver el caso.

Por su parte, Calipo amplió: "Gracias al diálogo y la buena comunicación que tenemos institucionalmente con San Luis, pudimos coordinar todas estas labores que se llevaron a cabo en el día de la fecha. Tuvimos en contacto con el comisario general Pablo Vieytes (Jefe de la Policía de San Luis), que también puso a disposición todo el aparato que él tiene con la ministra (de Seguridad de San Luis) Nancy Sosa".

Atrincheramiento en La Paz y amplio operativo interministerial

Más de cinco horas estuvieron trabajando las autoridades y los negociadores para lograr que la joven se desprendiera del arma que llevó al establecimiento escolar. La Provincia gestionó un Comité de Crisis urgente con personal policial, el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de Educación y un abordaje con profesionales de salud mental.

La ministra Rus contó que la persona que le llevó calma a la niña fue Rocío Conti, la negociadora principal, quien interactuó y mantuvo el diálogo para resguardar la integridad física de la joven armada. La profesional estuvo acompañada por otro negociador que mantenía comunicación con el resto del equipo.

"Ha sido un abordaje exitoso, se aplicaron desde el primer momento todos los protocolos, se actuó desde los tres ministerios cada uno con su competencia, pero además hubo una actuación de la Justicia Penal de Menores con el abordaje necesario", expresó Rus.

Además, comentó que la familia de la joven colaboró y estuvo presente en la escuela para brindar información valiosa para las negociaciones. La niña fue trasladada a un centro de la salud para recibir asistencia.

"Ha tomado intervención la Justicia Penal de Menores, el Ministerio Público Fiscal con el doctor Carabajal y, por supuesto, ha tomado intervención también el órgano administrativo del Ministerio de Educación, el ETI. Luego tomarán medidas de acuerdo al diagnóstico que determinen", indicó la ministra.

