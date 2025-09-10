El comunicado del Ministerio de Seguridad por la menor atrincherada en La Paz

Revuelo en la cartera por el grave episodio ocurrido en La Paz.

El Ministerio de Seguridad se vio revolucionado por el caso de la menor que llevó un arma de fuego a una escuela , efectuó varios disparos y luego se atrincheró en un patio del establecimiento, por lo que la agenda de la ministra se vio alterada.

María Mercedes Rus tenía planificado dar una conferencia para dar detalles de los cambios que impulsa el gobierno en el Código Procesal Penal, sin embargo, debió suspender la actividad.

Acto seguido, inició reuniones con alto mandos del Ministerio de Seguridad para decidir las acciones a tomar por el hecho de La Paz.

Mientras esto ocurría, desde la cartera solicitaron a los medios de comunicación que tanto el personal de prensa, como la población en general no se acercara a la escuela Marcelino Blanco, donde ocurrió el incidente con la menor.

Este es el comunicado del ministerio de Seguridad sobre lo ocurrido en La Paz:

Los ministerios de Seguridad y Justicia; de Salud y de Educación, Cultura, Infancias y DGE solicitamos a los medios de comunicación, organizaciones y a la ciudadanía en general que se abstengan de concurrir a las inmediaciones de la escuela Marcelino Blanco de La Paz, en el marco de una situación donde debe primar la seguridad y el respecto al interés superior de la niña involucrada y su contexto.

Está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas. En este contexto, cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves.

El principio precautorio nos obliga a extremar los cuidados. Es fundamental mantener un marco de respeto.

Se agradece la responsabilidad y la colaboración para garantizar la seguridad del operativo.