21 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Alcohol

Detectaron una camioneta llena de ramas, controlaron al conductor y viajaba completamente alcoholizado

Fue detectado por cámaras del CEO durante la madrugada en Godoy Cruz. Las condiciones en las que circulaba llamaron la atención de la Policía y se evitó una potencial tragedia.

El hombre viajaba con niveles preocupantes de alcohol en sangre (imagen ilustrativa)

El hombre viajaba con niveles preocupantes de alcohol en sangre (imagen ilustrativa)

Foto: Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Policiales

Un conductor fue aprehendido en la madrugada de este sábado en Godoy Cruz tras ser detectado por cámaras del CEO mientras circulaba en estado de ebriedad, con niveles de alcohol en sangre que superaban ampliamente lo permitido por ley.

El hecho ocurrió cerca de las 4 de la mañana, cuando operadores del Centro Estratégico de Operaciones de la Policía de Mendoza advirtieron la presencia de una camioneta Toyota Hilux blanca que circulaba en condiciones llamativas. Según informaron fuentes policiales, el vehículo llevaba ramas atascadas entre la puerta y el parabrisas, lo que encendió las alertas y motivó la intervención.

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Tras el aviso, personal policial inició un operativo y logró ubicar el rodado en la zona del Corredor del Oeste y calle Paraguay, donde fue detenido. Allí se identificó al conductor, un hombre de 55 años, quien quedó a disposición de las autoridades.

Viajaba completamente alcoholizado en Godoy Cruz y fue detenido

En el lugar intervino personal de Tránsito municipal, que le realizó el dosaje de alcohol en sangre. El test arrojó un resultado de 2,85 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel ampliamente superior a los 0,5 gramos que permite la Ley de Tránsito.

Tras el procedimiento, tomó intervención el Segundo Juzgado Contravencional, que dispuso el traslado del conductor a la comisaría y la retención del vehículo. Además, se labró el acta vial correspondiente.

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