Reforma laboral: cuándo corresponde indemnización y en qué casos ya no se paga.

Con la aprobación de la Ley de Modernización Laboral , y su posterior implementación surgen dudas e incertidumbre acerca de su aplicación. La abogada Magister en Relaciones Laborales Patricia Castrorino explicó los principales cambios que introduce la normativa popularmente conocida " reforma laboral " , sancionada el 6 de marzo de 2026, en el sistema de indemnizaciones.

La nueva legislación redefine conceptos de cálculo y elimina compensaciones en ciertos tipos de contratación, lo que en la práctica reduce los montos a percibir en algunos casos.

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Según detalló la especialista diplomada en Administración de Empresas , el esquema general del despido sin causa se mantiene: un mes de sueldo por cada año trabajado o fracción mayor a tres meses. Sin embargo, la reforma introduce definiciones más precisas sobre qué se considera salario base.

La “mejor remuneración mensual, normal y habitual” ahora se calcula tomando en cuenta lo percibido en los últimos seis meses del último año calendario. Esto incluye salarios variables como comisiones, premios u horas extras, siempre que hayan sido cobrados de forma sostenida en ese período.

Además, se mantienen los topes indemnizatorios ya existentes por convenio colectivo de cada actividad, pero se agrega una limitación: la base de cálculo no puede superar ciertos valores ni tampoco reducirse por debajo del 67% de ese tope, un criterio tomado de la jurisprudencia.

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Indemnizaciones más bajas en la práctica

Castrorino advirtió que, si bien no se elimina el derecho a la indemnización, los cambios apuntan a reducir los montos finales. En ejemplos concretos, con salarios promedio actuales, la diferencia puede ser significativa respecto al esquema anterior.

“El derecho sigue existiendo, pero ha sido tocado para que resulte más económico para el empleador”, resumió.

Casos sin indemnización

Uno de los cambios más relevantes afecta a los contratos a plazo fijo. Antes, si se rescindían antes de tiempo, el trabajador podía reclamar una indemnización por daños y perjuicios. Con la nueva ley, esa compensación desaparece. Si el contrato se termina anticipadamente, ya no corresponde ningún resarcimiento adicional.

"El contrato a plazo fijo es el que puede celebrarse con una duración de hasta 5 años. Cuando ese contrato se terminaba antes del plazo, el trabajador tenía derecho a una indemnización por daños y perjuicios. En esta nueva ley se ha borrado esa indemnización", aclaró.

Trabajo en plataformas y monotributistas

La reforma también aborda nuevas modalidades laborales. En el caso de trabajadores de plataformas —como repartidores o conductores— se establece que no existe relación laboral formal, por lo que no hay derecho a indemnización.

Lo mismo ocurre con los llamados “trabajadores colaboradores”, una figura que permite a pequeñas empresas contratar hasta cinco personas bajo esquemas de locación de servicios, también conocidos como monotributistas. En estos casos, aunque haya facturación mensual, no se reconoce vínculo laboral ni derecho indemnizatorio.

pedidos ya, moto, delivery.jpg Los trabajadores de plataformas no tienen un vínculo laboral formal, por ende tampoco indemnización. Foto: Yemel Fil

¿Qué pasa con los empleados contratados antes de la reforma?

Otro punto clave es la aplicación de la ley en el tiempo. Según explicó Castrorino, si un trabajador fue contratado antes de la reforma pero es despedido después de su entrada en vigencia, se aplica el nuevo régimen. Esto se debe a que la indemnización es considerada un “derecho en expectativa” y no un derecho adquirido. Es decir, se configura recién al momento del despido.

La abogada destacó que el nuevo esquema es técnicamente más complejo y requiere un análisis detallado en cada caso. Incluso profesionales del área contable han necesitado capacitación específica para liquidar correctamente las indemnizaciones bajo el nuevo marco legal.

En síntesis, la reforma laboral no elimina las indemnizaciones por despido sin causa, pero sí redefine su cálculo, introduce límites más estrictos y excluye de este derecho a ciertas formas de contratación, configurando un escenario más restrictivo para los trabajadores.