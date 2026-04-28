Reforma laboral: El Gobierno obtuvo otro fallo favorable y no se tramitará en la Justicia del Trabajo

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió este martes que la causa iniciada por la CGT contra el Estado Nacional por la constitucionalidad de l a reforma laboral deberá tramitarse en ese fuero y no en la Justicia Nacional del Trabajo. Fue un revés para la central obrera que quiso que el expediente cambie de Cámara.

El fallo, en línea con el pedido que había hecho la Casa Rosada, fue firmado por los jueces Rogelio Vincenti y Marcelo Daniel Duffy, integrantes de la Sala IV, confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

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Según indicaron fuentes judiciales, el conflicto se originó cuando el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°12 se declaró competente para intervenir en la causa. En ese marco, el Juzgado Nacional del Trabajo N°63 rechazó ese criterio y dispuso remitir las actuaciones a la Cámara del Trabajo.

Por eso, la Cámara resolvió que le corresponde intervenir para dirimir la contienda y determinó que el expediente debe continuar en el fuero contencioso administrativo federal , de acuerdo con lo establecido en la ley 26.854 y la jurisprudencia de la Corte Suprema.

En su resolución, el tribunal cuestionó el trámite adoptado por el juzgado laboral, al señalar que se apartó del procedimiento previsto para este tipo de planteos y generó un conflicto innecesario que afecta la celeridad del proceso.

Al analizar la cuestión, los camaristas consideraron que el caso involucra aspectos federales que exceden el ámbito del derecho laboral, entre ellos la validez de una ley del Congreso y la organización de la competencia judicial, lo que justifica la intervención del fuero contencioso administrativo.

Para la central obrera, es una mala noticia: saben que el Fuero Contencioso es afín a la gestión Javier Milei y creen que convalidará la vigencia total de la normativa que cuestionó mediante una cautelar por inconstitucionalidad.

De todas maneras, al igual que el Gobierno, sabe todo el recorrido judicial finalizará en el máximo tribunal de Justicia, la Corte Suprema.