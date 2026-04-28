28 de abril de 2026
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Esteban Bullrich

El drama de Esteban Bullrich con sus ahorros: por qué la tecnología de Binance excluye a pacientes con ELA

El ex senador Esteban Bullrich denunció que Binance no lo reconoce por los cambios físicos que le causó la ELA. La empresa admitió una falla de accesibilidad.

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Por Sitio Andino Política

El ex senador nacional Esteban Bullrich volvió a poner en el centro del debate la falta de inclusión tecnológica para personas con discapacidad. A través de sus redes sociales, lanzó una dura crítica contra Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, tras pasar cinco meses sin poder acceder a sus fondos personales debido a que el sistema de reconocimiento facial de la aplicación dejó de identificarlo.

La ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), enfermedad que Bullrich padece desde 2021, ha provocado cambios degenerativos en su musculatura facial, lo que invalidó el método de seguridad biométrico de la plataforma. "La enfermedad se está llevando mi cuerpo, no debería llevarse también mi dinero", expresó el dirigente en un mensaje que rápidamente se volvió viral y generó una ola de indignación y apoyo.

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El caso de esteban Bullrich demuestra cómo la tecnología puede ser un obstáculo en vez de una solución

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La respuesta oficial de Binance ante la denuncia

Tras el fuerte descargo, que incluyó menciones directas a los máximos directivos de la compañía, Richard Teng, CEO global de la firma, respondió personalmente al pedido. Desde la empresa lamentaron lo sucedido y calificaron el episodio como una "falla de accesibilidad" que deben corregir de manera interna para que otros usuarios con desafíos similares no queden excluidos del sistema.

Este incidente no solo expone las limitaciones de los sistemas de seguridad actuales, sino que también impulsó la intervención de organismos estatales. Fernando Blanco Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor, confirmó que actuarán de oficio para exigir que la plataforma garantice un trato equitativo y digno, ofreciendo alternativas manuales de validación para quienes no puedan utilizar el Face ID.

respuesta al tweet de esteban Bullrich
La respuesta del CEO de Binance ante la denuncia de Esteban Bullrich

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Concientización y lucha a través de la Fundación Esteban Bullrich

Más allá del conflicto financiero, Esteban Bullrich continúa su incansable labor de visibilización a través de su fundación. Desde 2022, la organización ha acompañado a más de 700 familias y formado a miles de profesionales de la salud en el abordaje integral de esta patología neurodegenerativa que afecta la movilidad y el habla, pero no la capacidad intelectual de quienes la transitan.

El caso sirve como recordatorio de la vulnerabilidad a la que se enfrentan los pacientes ante la deshumanización de los algoritmos financieros. Mientras la fundación impulsa un registro nacional para mejorar la calidad de vida de los afectados, la lucha de Bullrich demuestra que la tecnología, si no es inclusiva, termina convirtiéndose en una barrera más para quienes ya enfrentan los desafíos más duros.

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