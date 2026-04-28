28 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Paso Pehuenche

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 28 de abril

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y Mendoza. Conocé el estado del Paso para este martes 28 de abril.

Paso Pehuenche.

Paso Pehuenche.

Foto: Medios Andinos
Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, permanece habilitado al tránsito este martes 28 de abril, para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos. Este camino es una opción importante para unir la región con la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

La importancia del Paso Pehuenche

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Lee además
Aduana Paso Pehuenche, complejo Laguna del Maule.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 27 de abril
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 26 de abril de 2026.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 26 de abril

Cabe recordar que el horario de cruce (cuando está habilitado) por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 8.00 a 19.00 horas
  • Ingreso a Argentina: de 8.00 a 20.00 horas

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 25 de abril

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 24 de abril

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 23 de abril

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 22 de abril

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 21 de abril

Malargüe con nevadas en Las Leñas y Paso Pehuenche: cómo seguirá el tiempo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 20 de abril

Por las nevadas en cordillera, cerró el Paso Pehuenche "hasta nuevo aviso"

LO QUE SE LEE AHORA
Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 27 de abril

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 27 de abril

Las Más Leídas

Frío polar: dos departamentos de Mendoza, entre los más fríos del país.

Mendoza bajo cero: el Sur, entre los puntos más fríos del país

Nataniel Guzmán se desempeñaba como abogado y algunos testigos del caso confirmaron que había discutido con su pareja

La pista en Google que podría destrabar la desaparición de Nataniel Guzmán

Amenazas escolares: así deberá actuar la Policía de Mendoza frente a incidentes críticos.

Así actuará la Policía ante amenazas en escuelas mendocinas

Hasta 20% menos en combustible: cómo aprovechar el descuento del Banco Nación

Pagá hasta 20% menos en combustible, la guía para cargar el tanque más barato en Mendoza

Terrible accidente vial en Maipú. 

Manejaba totalmente alcoholizado, chocó y volcó a un canal