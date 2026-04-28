28 de abril de 2026
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Teléfono móvil

Cómo funcionará la restricción de celulares en las escuelas del Arzobispado de Mendoza

Detalles del protocolo que prohibe el uso del teléfono móvil en las aulas. Se busca reducir la dispersión y mejorar el vínculo entre los alumnos.

Cómo funcionará la restricción de celulares en las escuelas del Arzobispado de Mendoza.

Cómo funcionará la restricción de celulares en las escuelas del Arzobispado de Mendoza.

 Por Natalia Mantineo

La decisión ya está tomada y tiene fecha de ejecución. El Arzobispado de Mendoza oficializó la restricción total del uso del teléfono móvil en sus escuelas, una medida que alcanza a más de 8.000 alumnos y que busca transformar la dinámica de convivencia dentro del aula.

Según explicó a Noticiero Andino el apoderado legal del Arzobispado, Fernando Bertonati, la implementación no será de un día para otro, sino que seguirá un cronograma de adaptación para que toda la comunidad educativa -docentes, padres y alumnos- pueda asimilar el cambio de reglas.

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Chau telefono móvil: de la adaptación a la prohibición total

El proceso comenzará formalmente en mayo de 2026. Durante estas semanas, las escuelas funcionarán bajo un régimen de "camino de adaptación". En este periodo, se trabajará en la información a las familias y en talleres con los chicos para explicar el porqué de la decisión.

El objetivo es que, una vez finalizada esta etapa de transición, en el mes de junio, la medida esté totalmente implementada y el cumplimiento sea estricto.

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Protocolo de ingreso y permanencia

De acuerdo con lo expresado por Beronati, el funcionamiento operativo de la restricción se basa en puntos clave:

  • En la puerta o guardados: al ingresar al establecimiento, los teléfonos deberán quedar guardados o en lugares específicos destinados por cada institución. "No se puede ocultar llevar un dispositivo; hay un cambio de reglas con respecto a la convivencia", advirtió Bertonati.

  • Sin uso en espacios comunes: a diferencia de otras normativas que solo limitan el uso en horas de clase, aquí la restricción se extiende a recreos y horas libres. La intención es forzar el vínculo presencial y evitar que el alumno se aísle en la pantalla durante su tiempo de socialización.

  • Excepciones pedagógicas: el uso de tecnología no desaparece, sino que se ordena. Solo en el nivel Secundario se permitirá el uso de dispositivos bajo estricta planificación docente. Esto será exclusivamente para proyectos educativos específicos que requieran internet o herramientas digitales.

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Solo en el nivel Secundario se permitirá el uso de dispositivos bajo estricta planificación docente.

Solo en el nivel Secundario se permitirá el uso de dispositivos bajo estricta planificación docente.

El rol de las familias y el "Pacto Parental"

Uno de los pilares para que la restricción funcione es el compromiso de los padres. El Arzobispado promueve un "Pacto Parental", entendiendo que la escuela no puede ser una isla.

Se busca que las familias respalden la norma puertas adentro y que también comiencen a regular el uso de pantallas en el hogar, especialmente para mitigar problemas detectados como la ansiedad y el acceso a contenidos riesgosos sin supervisión.

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El Arzobispado promueve un

El Arzobispado promueve un "Pacto Parental", entendiendo que la escuela no puede ser una isla.

¿Qué pasa si un alumno no cumple?

La implementación de esta medida conlleva una modificación de los regímenes de convivencia de los colegios. Si bien el espíritu inicial es educativo y preventivo, las instituciones tendrán la facultad de aplicar sanciones de acuerdo a su nueva normativa interna si se detecta que un alumno oculta o utiliza el dispositivo de forma indebida.

"Es un límite, y los límites no gustan, pero es la edad para aprender que la vida los tiene", sentenció Bertonati, subrayando que la medida es, ante todo, un acto de cuidado hacia la salud mental y el aprendizaje de los menores.

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