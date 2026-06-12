12 de junio de 2026
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Sitio Andino
Precio

Inflación: qué productos del changuito mendocino subieron más allá de la desaceleración de precios

Los precios relevados por Sitio Andino marcan una baja del 8,2% respecto de mayo, pero el dato estuvo influenciado por la fuerte baja del arroz. Harina, fideos, yerba, aceite, papa y tomate mostraron subas de dos dígitos.

Aunque el changuito mendocino bajó 8,2%, varios alimentos básicos volvieron a aumentar.

Aunque el changuito mendocino bajó 8,2%, varios alimentos básicos volvieron a aumentar.

 Por Cecilia Zabala

La inflación de mayo volvió a desacelerarse y se ubicó en el 2,1%, el registro más bajo de los últimos ocho meses, según informó el INDEC. Mientras que los datos locales de la DEIE, reflejaron una inflación del 1,9%. Sin embargo, cuando se observa qué ocurre con los productos que integran el changuito de los mendocinos, la sensación respecto a la evolución de los precios es menos uniforme.

El relevamiento mensual realizado por Sitio Andino en una sucursal de supermercado de la Ciudad de Mendoza (siempre la misma sucursal, en la misma semana del mes, con los mismos productos) mostró que el grupo de productos de referencia pasó de $75.501 en mayo a $69.268 en junio, lo que representa una caída del 8,26%.

A primera vista, el dato parece acompañar la desaceleración inflacionaria. Sin embargo, detrás de esa baja aparecen movimientos muy distintos entre los productos que integran la canasta.

El arroz explicó gran parte de la baja

Uno de los factores que más incidió en el resultado general fue el precio del arroz. Durante junio, el paquete de un kilo de arroz Luchetti pasó de $3.093 a $1.518, una reducción del 50,9%.

También registraron caídas importantes el té (-20,4%), la bola de lomo (-18,3%) y el pollo entero (-11,2%).

Estas bajas terminaron compensando los aumentos registrados en otros productos de consumo cotidiano.

Harina, fideos, aceite y yerba, entre los que más aumentaron

Más allá de la caída del valor total de la canasta, varios alimentos básicos mostraron incrementos significativos.

La harina de trigo fue uno de los productos con mayor aumento del mes: pasó de $590 a $1.138, lo que representa una suba del 92,9%.

El tomate perita también registró una fuerte variación, al pasar de $1.800 a $3.500 por kilo, con un incremento del 94,4%.

Entre los alimentos de consumo masivo también se destacaron las subas de:

  • Yerba mate: +16,9%
  • Fideos secos: +13,3%
  • Azúcar: +13,1%
  • Puré de tomate: +14,1%
  • Aceite: +10,3%
  • Papa: +28,6%

A estos aumentos se sumó Chocolino, que registró una variación del 43,1%.

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Una inflación que baja, pero con comportamientos muy distintos

El dato conocido esta semana por el INDEC confirmó que la inflación continúa desacelerándose. El IPC nacional pasó del 2,6% de abril al 2,1% en mayo, consolidando una tendencia descendente que el Gobierno nacional exhibe como uno de los principales logros económicos.

Sin embargo, la evolución de los alimentos muestra que la desaceleración no impacta de manera uniforme en todos los productos.

Mientras algunos precios corrigen aumentos registrados en meses anteriores —como ocurrió con el arroz—, otros productos esenciales para la mesa familiar continúan registrando incrementos importantes.

Por eso, aunque el valor total del changuito mendocino mostró una baja durante junio, el relevamiento refleja una realidad más compleja: varios de los alimentos más consumidos por las familias volvieron a aumentar por encima del promedio general de inflación.

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